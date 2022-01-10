В этом году во Львове было очень людно. Кроме туристов, в центре города собрались многие львовяне, чтобы полюбоваться праздничным убранством и главной елкой.
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Праздничный ужин на фонтане
Во Львове ежегодно обустраивают рождественские ярмарки. Здесь можно полакомиться разнообразными вкусностями и согреться горячим глинтвейном.
Ярмарки привлекают к себе немало людей. Поэтому к ларькам с уличной едой часто образуются очереди.
Туристы устроили праздничный ужин на фонтане / Фото Юрия Богуна
Несмотря на довольно не теплую погоду, на ярмарках было людно. Из-за этого столиков для всех желающих отведать вкусных яств не хватило. Однако люди не растерялись и устроили праздничный ужин прямо на фонтане на площади Рынок.
Кроме этого, посетителей ярмарки возле Ратуши постигла еще одна "преграда" - длинная очередь перед лотком "Трдло. Кюртош калач", где продают выпечку.
В этом году во Львов приехали многие путешественники / Фото Юрия Богуна
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Очереди во львовские заведения
То, что во львовские заведения в период праздников часто образуются очереди, – не новость. Этот год не стал исключением, ведь город посетили очень много гостей. Однако по информации VGORODE, очереди образовались лишь в 7 заведений.
- Очереди в "Реберню под Арсеналом" образуются довольно часто. Туристы готовы часами ждать, чтобы попасть внутрь. Большинство путешественников, вероятно, не знают о таких же заведениях на улицах Старознесенской и Стрыйской. Поэтому они вынуждены стоять в очереди на улице и в снег, и в дождь.
- К домику "Трдло. Кюртош калач" на рождественской ярмарке на площади Рынок также образовалась длиннющая очередь. Здесь продают сладкий словацкий пирог трдло, который готовят из дрожжевого теста и жарят на палочке. После выпечку щедро посыпают сахаром, смешанным с орехами и корицей. Также в этой лавочке можно приобрести кюртош калач. Внешне и по способу жарки он очень похож на трдло, однако эта выпечка относится к венгерской кухне и имеет множество своих секретов приготовления.
- Каток на площади Рынок стал одним из двух не гастрономических заведений, где на рождественские праздники была очередь.
- Ресторан-кнайпа "Крыивка", где готовят блюда украинской и полевой кухни, открыли на площади Рынок в 2007 году. Он до сих пор не потерял популярности. Поэтому перед дверью кнайпы также образовалась немалая очередь.
- "Ресторация Бачевских" – популярное Львовское заведение на улице Шевской. Здесь также довольно часто образовываются очереди. Особенно много туристов приходит сюда утром, чтобы позавтракать.
- На рождественские праздники много желающих вкусно поесть стояли в очереди в "Первый львовский грилевый ресторан мяса и справедливости". Перед его дверью собрались десятки туристов и горожан.
- На рождественские выходные, 7 – 9 января, многие стояли в очереди перед Океанариумом, что на проспекте Шевченко. Большинство из них хотели воспользоваться "ковидной тысячей", чтобы посмотреть на морских жителей.
Смотрите фото очередей во львовские заведения / Фото Юрия Богуна