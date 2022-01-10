Стрелковская территориальная община приглашает музыкантов, которые смогут сыграть колядку "Нова радість стала" в тональности ре-минор.

К теме Подборка новых щедривок-2022 для взрослых и детей: красивые тексты на украинском языке

Регистрировать рекорд будут представители национального проекта "Книга рекордов Украины". Исполнение колядки посвящают памяти учителя музыки Николая Пукия.

Справка. Николай Пукий был учителем музыки в Горловецкой средней школе. Он создал в учебном заведении ансамбль свирельщиков.

В Ивано-Франковской области установили рекорд по исполнению колядки

В селе Подгорье 9 января 2022 года почти 4,5 тысячи человек одновременно спели колядку "Нова радість стала". Это зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Ранее рекорд принадлежал Дрогобычу Львовской области. Колядку в 2017 году одновременно исполнили 828 человек.

Рекорд Украины по выполнению колядки на Прикарпатье: смотрите видео