Цьогоріч у Львові було дуже людно. Окрім туристів, у центрі міста зібралися багато львів'ян, аби помилуватися святковим оздобленням та головною ялинкою.
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Святкова вечеря на фонтані
У Львові щороку облаштовують різдвяні ярмарки. Тут можна поласувати різноманітними смаколиками та зігрітися гарячим глінтвейном.
Ярмарки приваблюють до себе чимало людей. Тож до яток з вуличною їжею часто утворюються черги.
Туристи влаштували святкову вечерю на фонтані / Фото Юрія Богуна
Попри доволі не теплу погоду, на ярмарках було людно. Через це столиків для усіх охочих покуштувати смачних наїдків не вистачило. Однак люди не розгубилися і влаштували святкову вечерю просто на фонтані на площі Ринок.
Окрім цього, відвідувачів ярмарку біля Ратуші спіткала ще одна "перешкода" – довга черга перед яткою "Трдло. Кюртош калач", де продають випічку.
Цьогоріч до Львова приїхали чимало подорожувальників / Фото Юрія Богуна
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Черги до львівських закладів
Те, що до львівських закладів у період свят часто утворюються черги, – не новина. Цей рік не став винятком, адже місто відвідали дуже багато гостей. Однак, за інформацією VGORODE, черги утворилися лише до 7 закладів.
- Черги до "Реберні під Арсеналом" утворюються досить часто. Туристи готові годинами чекати, щоб потрапити всередину. Більшість подорожувальників, ймовірно, не знають про такі ж заклади на вулицях Старознесенській та Стрийській. Тому вони змушені стояти у черзі на вулиці й в сніг, і в дощ.
- До будиночка "Трдло. Кюртош калач" на різдвяному ярмарку на площі Ринок також утворилася довжелезна черга. Тут продають солодкий словацький пиріг трдло, який готують із дріжджового тіста і смажать на палиці. Опісля випічку щедро посипають цукром, змішаним із горіхами та корицею. Також у цій ятці можна придбати кюртош калач. Ззовні та за способом смаження він дуже схожий на трдло, однак ця випічка належить до угорської кухні й має багато своїх секретів приготування.
- Ковзанка на площі Ринок стала одним із двох не гастрономічних закладів, де на різдвяні свята була черга.
- Ресторан-кнайпа "Криївка", де готують страви української й польової кухні, відкрили на площі Ринок у 2007 році. Він й досі не втратив популярності. Тож перед дверима кнайпи також утворилася чимала черга.
- "Ресторація Бачевських" – популярний львівський заклад на вулиці Шевській. Тут також доволі часто виникають черги. Особливо багато туристів приходить сюди зранку, щоб поснідати.
- На різдвяні свята безліч охочих смачно поїсти стояли у черзі до "Першої львівської грильової ресторації м'яса та справедливости". Перед її дверима зібралися десятки туристів та містян.
- На різдвяні вихідні, 7 – 9 січня, чимало людей стояли у черзі перед Океанаріумом, що на проспекті Шевченка. Більшість з них хотіли скористатися "ковідною тисячею", аби подивитися на морських жителів.
Дивіться фото черг до львівських закладів / Фото Юрія Богуна