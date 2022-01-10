Цьогоріч у Львові було дуже людно. Окрім туристів, у центрі міста зібралися багато львів'ян, аби помилуватися святковим оздобленням та головною ялинкою.

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Святкова вечеря на фонтані

У Львові щороку облаштовують різдвяні ярмарки. Тут можна поласувати різноманітними смаколиками та зігрітися гарячим глінтвейном.

Ярмарки приваблюють до себе чимало людей. Тож до яток з вуличною їжею часто утворюються черги.



Туристи влаштували святкову вечерю на фонтані / Фото Юрія Богуна

Попри доволі не теплу погоду, на ярмарках було людно. Через це столиків для усіх охочих покуштувати смачних наїдків не вистачило. Однак люди не розгубилися і влаштували святкову вечерю просто на фонтані на площі Ринок.

Окрім цього, відвідувачів ярмарку біля Ратуші спіткала ще одна "перешкода" – довга черга перед яткою "Трдло. Кюртош калач", де продають випічку.



Цьогоріч до Львова приїхали чимало подорожувальників / Фото Юрія Богуна

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Черги до львівських закладів

Те, що до львівських закладів у період свят часто утворюються черги, – не новина. Цей рік не став винятком, адже місто відвідали дуже багато гостей. Однак, за інформацією VGORODE, черги утворилися лише до 7 закладів.

Черги до "Реберні під Арсеналом" утворюються досить часто. Туристи готові годинами чекати, щоб потрапити всередину. Більшість подорожувальників, ймовірно, не знають про такі ж заклади на вулицях Старознесенській та Стрийській. Тому вони змушені стояти у черзі на вулиці й в сніг, і в дощ.

утворюються досить часто. Туристи готові годинами чекати, щоб потрапити всередину. Більшість подорожувальників, ймовірно, не знають про такі ж заклади на вулицях Старознесенській та Стрийській. Тому вони змушені стояти у черзі на вулиці й в сніг, і в дощ. До будиночка "Трдло. Кюртош калач" на різдвяному ярмарку на площі Ринок також утворилася довжелезна черга. Тут продають солодкий словацький пиріг трдло, який готують із дріжджового тіста і смажать на палиці. Опісля випічку щедро посипають цукром, змішаним із горіхами та корицею. Також у цій ятці можна придбати кюртош калач. Ззовні та за способом смаження він дуже схожий на трдло, однак ця випічка належить до угорської кухні й має багато своїх секретів приготування.

на різдвяному ярмарку на площі Ринок також утворилася довжелезна черга. Тут продають солодкий словацький пиріг трдло, який готують із дріжджового тіста і смажать на палиці. Опісля випічку щедро посипають цукром, змішаним із горіхами та корицею. Також у цій ятці можна придбати кюртош калач. Ззовні та за способом смаження він дуже схожий на трдло, однак ця випічка належить до угорської кухні й має багато своїх секретів приготування. Ковзанка на площі Ринок стала одним із двох не гастрономічних закладів, де на різдвяні свята була черга.

стала одним із двох не гастрономічних закладів, де на різдвяні свята була черга. Ресторан-кнайпа "Криївка" , де готують страви української й польової кухні, відкрили на площі Ринок у 2007 році. Він й досі не втратив популярності. Тож перед дверима кнайпи також утворилася чимала черга.

, де готують страви української й польової кухні, відкрили на площі Ринок у 2007 році. Він й досі не втратив популярності. Тож перед дверима кнайпи також утворилася чимала черга. "Ресторація Бачевських " – популярний львівський заклад на вулиці Шевській. Тут також доволі часто виникають черги. Особливо багато туристів приходить сюди зранку, щоб поснідати.

" – популярний львівський заклад на вулиці Шевській. Тут також доволі часто виникають черги. Особливо багато туристів приходить сюди зранку, щоб поснідати. На різдвяні свята безліч охочих смачно поїсти стояли у черзі до "Першої львівської грильової ресторації м'яса та справедливости". Перед її дверима зібралися десятки туристів та містян.

Перед її дверима зібралися десятки туристів та містян. На різдвяні вихідні, 7 – 9 січня, чимало людей стояли у черзі перед Океанаріумом, що на проспекті Шевченка. Більшість з них хотіли скористатися "ковідною тисячею", аби подивитися на морських жителів.

Дивіться фото черг до львівських закладів / Фото Юрія Богуна