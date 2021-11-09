У Львівському медуніверситеті відсторонили від роботи 12 невакцинованих працівників

У Львівському національному медуніверситеті імені Данила Галицького відсторонили від роботи 12 невакцинованих працівників. Відповідний наказ підписали 9 листопада.

Найбільше відсторонених – у стоматологічному медичному центрі університету. Вони досі не зробили навіть однієї дози вакцини проти COVID-19.

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У Львівському медуніверситеті відсторонили невакцинованих працівників

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський 9 листопада підписав наказ про відсторонення від роботи невакцинованих працівників вишу.

На період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, що встановлений урядом, або ж після отримання вакцинації та надання документу, що це підтверджує,

– зазначили в університеті.

До списку відсторонених працівників університету потрапили 12 людей. Серед них найбільше – співробітників стоматологічного медичного центру (медсестер та лаборантів), котрі досі не отримали бодай однієї дози вакцини проти коронавірусу. Серед відсторонених також є двоє лікарів-стоматологів.

З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи невакцинованих працівників без збереження заробітної плати. Щеплення проти COVID-19 є обов'язковим для посадовців центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та освітян. Відсторонені працівники можуть повернутися до роботи лише після вакцинації.



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