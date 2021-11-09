Больше всего отстраненных – в стоматологическом медицинском центре университета. Они до сих пор не сделали даже одной дозы вакцины против COVID-19.

К теме На Львовщине 17 невакцинированных чиновников отстранили от работы

Во Львовском медуниверситете отстранили невакцинированных работников

Ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский 9 ноября подписал приказ об отстранении от работы непривитых сотрудников вуза.

На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Отстранены работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или же после получения вакцинации и предоставления документа, который это подтверждает,

– отметили в университете.

В список отстраненных работников университета попали 12 человек. Среди них больше всего – сотрудников стоматологического медицинского центра (медсестер и лаборантов), которые до сих пор не получили хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса. Среди отстраненных также есть двое врачей-стоматологов.

Заметьте! С 8 ноября работодатели получили право отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения заработной платы. Прививка против COVID-19 является обязательной для должностных лиц центральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, местных госадминистраций и педагогов. Отстраненные работники могут вернуться к работе только после вакцинации.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала