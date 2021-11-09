Больше всего отстраненных – в стоматологическом медицинском центре университета. Они до сих пор не сделали даже одной дозы вакцины против COVID-19.
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Во Львовском медуниверситете отстранили невакцинированных работников
Ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский 9 ноября подписал приказ об отстранении от работы непривитых сотрудников вуза.
На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Отстранены работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или же после получения вакцинации и предоставления документа, который это подтверждает,
– отметили в университете.
В список отстраненных работников университета попали 12 человек. Среди них больше всего – сотрудников стоматологического медицинского центра (медсестер и лаборантов), которые до сих пор не получили хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса. Среди отстраненных также есть двое врачей-стоматологов.
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