У львівському Парку культури анонсували масштабну реконструкцію: цікаві фото

У Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького планують провести масштабну реконструкцію. Там облаштують нові доріжки, лавочки, освітлення та пандуси.

Ймовірно, роботи розпочнуться у березні. Фахівці вже розробили візуальний проєкт.

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У Парку культури запланували реконструкцію

У березні планують розпочати реконструкцію частини території Парку культури біля Літньої сцени.

Передбачена повна заміна структури цієї ділянки з облаштуванням нових прогулянкових доріжок, пандусів, лавочок, смітників, освітлення, а також висадкою нових великорослих дерев та кущів,

– розповіли в адміністрації парку.

Керівник парку Олександр Молодий у коментарі "Твоє місто" зауважив, що реконструкцію планували протягом останніх 4 років.

"Це буде невелика ділянка, хочемо проекспериментувати з новими доріжками, освітленням. Будемо повністю змінювати структуру та філософію парку загалом. У такому ж колючі будемо поступово реконструювати парк весь. Зараз, на жаль, цього зробити не зможемо", – зазначив посадовець.

Дивіться візуалізацію, як виглядатиме парк після реконструкції / Фото Парк культури

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Гроші на реконструкцію дадуть меценати

За словами Молодого проєкт розробила група архітекторів. Коли роботи над ним повністю завершаться, авторів оголосять.

"Окрім цього, гроші – не бюджетні, а меценатів. Дехто вже зробив свій внесок, а дехто ще зробить. Коли будемо чітко розуміти та проговоримо з усіма, то озвучимо. Це стане відомо орієнтовно в перших числах березня", – додав посадовець.

Директор сподівається, що зміни сподобаються львів'янам. Він очікує, що реконструкція зробить парк зручним, безпечним та доступним.

Повний текст допису Парку культури:

В нас шалено гарні новини із початком робочого тижня. За сприятливих погодних умов, вже у березні у Парку Культури розпочнеться реконструкція частини території у районі Літньої сцени.

Передбачена повна заміна структури цієї ділянки з облаштуванням нових прогулянкових доріжок, пандусів, лавочок, смітників, освітлення, а також висадкою нових великорослих дерев та кущів.

Візуальний проєкт вже сьогодні надаємо вам для огляду. До нього можуть вноситися лише незначні зміни. Все буде – парк