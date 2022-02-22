Вероятно, работы начнутся в марте. Специалисты уже разработали визуальный проект.

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В Парке культуры запланировали реконструкцию

В марте планируют приступить к реконструкции части территории Парка культуры возле Летней сцены.

Предусмотрена полная замена структуры этого участка с обустройством новых прогулочных дорожек, пандусов, скамеек, мусорников, освещения, а также высадкой новых крупнорослых деревьев и кустарников.

– рассказали в администрации парка.

Руководитель парка Александр Молодый в комментарии "Твоє місто" отметил, что реконструкцию планировали на протяжении последних 4 лет.

"Это будет небольшой участок, хотим проэкспериментировать с новыми дорожками, освещением. Будем полностью менять структуру и философию парка в целом. В такой же ключе будем постепенно реконструировать весь парк. Сейчас, к сожалению, этого сделать не сможем", – отметил чиновник.

Смотрите визуализацию, как будет выглядеть парк после реконструкции.

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Деньги на реконструкцию дадут меценаты

По словам Молодого, проект разработала группа архитекторов. Когда работы над ним полностью завершатся, авторов объявят.

"Кроме этого, деньги – не бюджетные, а меценатов. Некоторые уже внесли свой вклад, а некоторые еще сделают. Когда будем четко понимать и проговорим со всеми, то озвучим. Это станет известно ориентировочно в первых числах марта", – добавил чиновник.

Директор надеется, что перемены понравятся львовянам. Он ожидает, что реконструкция сделает парк удобным, безопасным и доступным.

Полный текст сообщения Парка культуры:

У нас безумно хорошие новости с началом рабочей недели. При благоприятных погодных условиях уже в марте в Парке Культуры начнется реконструкция части территории в районе Летней сцены.

Предусмотрена полная замена структуры этого участка с обустройством новых прогулочных дорожек, пандусов, скамеек, свалок, освещения, а также высадкой новых крупнорослых деревьев и кустов.

Визуальный проект уже сегодня предоставляем вам для обзора. В него могут вноситься лишь незначительные изменения. Все будет – парк