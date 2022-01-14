Аттракцион уже полностью износился. Решение о его списании рассмотрит исполком Львовского горсовета.

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В Парке культуры планируют снести аттракцион

На следующем заседании исполкома ЛГС рассмотрят списание аттракциона "Орбита" во Львовском парке культуры и отдыха. Инициатором этого стал сам парк, направив соответствующее письмо в мэрию.

"Орбита" – это экстремальный советский аттракцион. Его разработали в 1974 году. Аттракцион ввели в эксплуатацию в Парке культуры примерно 36 лет назад. Ответственным в решении отметили директора ЛКП "Львовский центральный парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого" Александра Молодого.

Стоимость "Орбиты" составляет почти 55 тысяч гривен. За десятки лет аттракцион уже полностью износился. Однако в этом сезоне он еще работал в "городке аттракционов". Ежегодно перед стартом работы каруселей в Парке культуры проводят диагностическое экспертное обследование. Его осуществляют специалисты Западного экспертно-технического центра и Госгорпромнадзора Львовщины, которые и дают разрешение на эксплуатацию аттракционов.

Обратите внимание! С 2015 года в Парк культуры приобрели 4 новые аттракционы — "Вращающиеся чашки", "Смотровая башня", "Цепи" и "Летающая машина", стоимость которой составляет почти миллион гривен.



Аттракцион "Орбита" планируют списать / Фото "Варта 1"