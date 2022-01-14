У Львівському парку культури хочуть знести ще один радянський атракціон

Атракціон вже повністю зносився. Рішення про його списання розгляне виконком Львівської міськради.

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У Парку культури планують знести атракціон

На наступному засіданні виконкому ЛМР розглянуть списання атракціону "Орбіта" у Львівському парку культури та відпочинку. Ініціатором цього став сам парк, надіславши відповідного листа до мерії.

"Орбіта" – це екстремальний радянський атракціон. Його розробили у 1974 році. Атракціон ввели в експлуатацію в Парку культури приблизно 36 років тому. Відповідальним у рішенні зазначили директора ЛКП "Львівський центральний парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького" Олександра Молодого.

Вартість "Орбіти" становить майже 55 тисяч гривень. За десятки років атракціон вже повністю зносився. Однак цього сезону він ще працював у "Містечку атракціонів". Щороку перед стартом роботи каруселей у Парку культури проводять діагностичне експертне обстеження. Його здійснюють фахівці Західного експертно-технічного центру та Держгірхімпромнагляду Львівщини, які й надають дозволи на експлуатацію атракціонів.

Зверніть увагу! З 2015 року в Парк культури придбали 4 нові атракціони — "Обертальні горнятка", "Оглядова башта", "Ланцюги" та "Літаюча машина", вартість якої становить майже мільйон гривень.



Атракціон "Орбіта" планують списати / Фото "Варта 1"