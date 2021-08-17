У львівському Парку культури дерево впало на атракціон: фото

У Львові 17 серпня вирувала чергова негода, яка спричинила чимало лиха. Зокрема, у Парку культури штормовий вітер повалив величезний ясен на атракціон.

Загалом під час ранкової грози у місті впали 27 дерев. Більша частина повалилась у парках.

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У Парку культури дерево впало на атракціон

Речниця Парку культури Ірина Вовк розповіла, що на атракціон "Летюча машина" під час негоди 17 серпня впало дерево.

На алею і на атракціон "Летюча машина" впав великий ясен. У ньому, ймовірно, було пошкоджене коріння. Крім того, зламана яблуня, туї, каштан і частина ясена на верхній алеї,

– зазначила Вовк.

Більшість наслідків негоди ліквідовують власними силами. На місці події від ранку працюють робітники парку.



Буревій повалив у Львові 27 дерев / Фото Парк культури

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"Крім того, коли падало дерево, то позлітали дроти. Зараз електрик займається налагодженням роботи", – додала речниця.

За словами Вовк, на щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Окрім цього, у Парку культури завжди оглядають дерева, щоб ліквідовувати всі аварійні. Однак цей буревій був надто сильним.

У львівських парках 17 серпня впали 18 дерев. Зокрема, штормовий вітер повалив їх у парках Івана Павла II, Личаківському, Левандівському, Скнилівському, Стрийському й на Піскових озерах та Високому замку.



У Парку культури дерево впало на атракціон / Фото Парк культури



На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав / Фото Парк культури



Фахівці ліквідовують наслідки негоди / Фото Парк культури