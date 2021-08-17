Всего в ходе утренней грозы в городе упали 27 деревьев. Большая часть рухнула в парках.
К теме Поваленные деревья и оборванные провода: очередная непогода наделала беды во Львове – фото
В Парке культуры дерево упало на аттракцион
Спикер Парка культуры Ирина Вовк рассказала, что на аттракцион "Летучая машина" во время непогоды 17 августа упало дерево.
На аллею и на аттракцион "Летучая машина" упал большой ясень. В нем, вероятно, было повреждено корни. Кроме того, сломана яблоня, туи, каштан и часть ясеня на верхней аллее,
– отметила Вовк.
Большинство последствий непогоды ликвидируют собственными силами. На месте происшествия с утра работают рабочие парка.
Ураган повалил во Львове 27 деревьев / Фото Парк культуры
Актуально Львов накрыла уникальная грозовая туча: удивительное видео
"Кроме того, когда падало дерево, то слетели провода. Сейчас электрик занимается налаживанием работы", – добавила пресс-секретарь.
По словам Вовк, к счастью, в результате непогоды никто не пострадал. Кроме этого, в Парке культуры всегда осматривают деревья, чтобы ликвидировать все аварийные. Однако этот ураган был слишком сильным.
В Парке культуры дерево упало на аттракцион / Фото Парк культуры
К счастью, в результате непогоды никто не пострадал / Фото Парк культуры
Специалисты ликвидируют последствия непогоды / Фото Парк культуры