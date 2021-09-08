У львівському трамваї контролер вдарив пасажира, який захистив жінку без квитка

У львівському трамваї №6 контролер вдарив чоловіка, який намагався захистити пасажирку. Жінка передала гроші водієві й чекала на квиток, однак до неї підійшли з перевіркою.

Чоловік хотів вже вийти з трамвая, проте його чомусь вдарив контролер. У Львівелектротрансі називають відео інциденту "вирваним з контексту".

Цікаво У Львові Cat Cafe звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами: що кажуть у закладі

Контролер вдарив пасажира трамваю

У Львові 6 вересня контролер у трамваї №6 вдарив пасажира, який намагався захистити жінку без квитка. За словами очевидців, конфлікт почався після того, як на зупинці біля церкви святих Ольги і Єлизавети кілька людей зайшли у задні двері трамваю. Львів'янка Марія Малетич розповіла, що пасажири, які не мали квитків, передали гроші водієві.

Зокрема, ця жінка. Але у неї ще залишились ще гроші у руці й контролери подумали, що вона не передала. У грубій формі один із контролерів почав у людини вимагати 200 гривень штрафу,

– зазначила жінка.

Коли пасажири передали квиток від водія, Малетич його одразу закомпостувала і дала його жінці. Однак контролери вирвали його з її рук.

"В цей час на наступній зупинці почали виходити люди, і мужчина попросив його пропустити. А контролер взяв і його вдарив, сказавши, що можна виходити на інші двері", – додала очевидиця.

Дивіться відео, як контролер вдарив пасажира:

На відео видно, що контролер з усієї сили вдарив чоловіка, який намагався пройти до виходу. Постраждалим виявився львівський журналіст та фотохудожник Олег Огородник. За його словами, жінка, ймовірно, немісцева. Вона сіла біля костелу.

"Не доїхавши до цирку, контролери зірвались та почали до неї чіплятись. Одна пасажирка почала це знімати на відео. Я спершу мовчав, а потім мені це набридло і я сказав, мовляв, чого ви причепились, жінка не проїхала й пів зупинки", – додав Огородник.

За словами журналіста, контролери залякували пасажирку, тож вона почала плакати. Після цього контролер вдарив Огородника.

"Замість вийти на вулиці Городоцькій, я вийшов аж на вулиці Богдана Хмельницького. Шкодую, що не мав часу доїхати з ними до кінцевої та викликати поліцію", – підсумував чоловік.

Читайте також Вдарив так, що злетіли окуляри: у Києві таксист напав на іноземок і намотував кола задля чайових



Контролер вдарив пасажира в трамваї / Фото Олега Огородника

Контролер продовжує працювати

За словами Марії Малетич, після цього безквиткова пасажирка доїхала разом з контролерами до кінцевої зупинки трамвая на вулиці Миколайчука.

Сказали, що викликали наряд поліції. Десь через 10 хвилин двоє контролерів (чоловік і жінка) сіли на трамвай і поїхали. Сказали, що у них зміна закінчується,

– додала жінка.

Ще один контролер залишився і продовжував вимагати гроші.

"Ми чекали годину. Жінка почала плакати, що не буде мати чим добратися в село. Взяла сумки та пішла. Після цього контролер сів у трамвай і також поїхав", – зазначила очевидиця.

Начальник відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс" Володимир Кілко переконує, що контролер нікого не бив. За словами посадовця, він бачив це відео і воно – "вирване з контексту".

"За словами контролера, він виявив пасажирку без квитка, а інші громадяни почали за неї заступатись і провокувати конфліктну ситуацію. Чоловік на відео, який каже, що його нібито вдарили, проходив через натовп. Контролер звернувся з цього приводу у Львівське районне управління поліції", – додав Кілко.

За словами посадовця, відео у мережу виклала невідома людина. Нікого зі свідків не опитували, окрім цього із заявою також ніхто не звертався. Посадовець додав, що після інциденту контролер продовжує працювати.

Зауважте Вимагають гроші на туалетний папір: у Львові батьки звинуватили дитсадок у регулярних поборах

У ЛКП призначили службову перевірку

У "Львівелектротрансі" повідомили, що підприємство звернулось до поліції.

"Станом на сьогодні (8 вересня – 24 канал) в ЛКП "Львівелектротранс" за фактом ситуації у трамваї призначена службова перевірка. Підприємство звернулося з цього приводу у Львівське райуправління поліції, яке проведе перевірку та надасть правову оцінку цій ситуації", – мовиться у повідомленні.

На підприємстві закликають пасажирів завчасно купувати квитки, компостувати їх та дотримуватися встановлених правил.