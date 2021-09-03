Серед батьків дошкільнят є й ті, хто погоджується постійно здавати гроші на потреби закладу. Ба більше, вони агітують за це інших.

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У дитсадку відбуваються регулярні побори

Мама одного з вихованців дитсадка №184, що розташований на вулиці Величковського, Катерина Біна розповіла, що у закладі відбуваються постійні побори. Вона опублікувала у фейсбуці скриншоти листування батьків у вайбері. Судячи з повідомлень, в закладі збирають гроші на туалетний папір, мило, подарунки вихователям тощо.

На поточний ремонт, канцтовари, мило, туалетний папір, рушники, на дні Ангела, День Матері, подарунки дітям та працівникам після виступів, на дні народження, на чистку килимів та методички, на ганчірки, мийні засоби та швабри...... Регулярно по 300 – 500 гривень,

– зазначила львів'янка.

Жінка зауважила, що дошкільнята – не студенти. Однак чомусь батькам потрібно здавати гроші на методички. За її словами, "небайдужим" батькам чомусь здається, що діткам у садку немає чим "витирати ротики", бракує мила та туалетного паперу. Окрім цього, усім буцімто потрібно регулярно власним коштом фінансувати ремонт дверей, чистку килимів тощо.

Дивіться скриншоти листування батьків / Фото Катерини Біни

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Не здаси гроші – отримаєш булінг та хамство

За словами львів'янки, якщо батьки відмовляються здавати гроші або дають менше встановленої суми, подарунки для їхніх діток не купують.

"Тобто якимось дивним чином з мовчазної згоди окремих працівників закладу (а насправді з активної підтримки цієї "стратегії" та приборкання незгідних) методи стандартні, радянські: хамство, ігнор питань, прохань, власних прямих обов'язків #тидивиякарозумнатутзнайшлась", – додає жінка.

За її словами, діти, батьки яких відмовляються здавати гроші на "регулярний та незрозумілий" приватний формат функціонування комунального садочка, повинні дивитись, як подарунки дарують малятам, батьки яких гроші здали.

"Така собі трансформація окремих груп у державному садку в приватний гурток "активістів", – додала львів'янка.

За її словами, окрім цього, "активісти" обурюються, що їхнім власним туалетним папером та милом користуватимуться діти, яким ці ж речі в закладі придбали за податки батьків.

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Мерія призначила розслідування

У Львівській міськраді розповіли, що управління освіти проведе розслідування у садочку №184.

Управління освіти Львівської міської ради зустрінеться з представниками батьківської громади та керівником дитсадка № 184 щодо вирішення конфліктної ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в мерії додали, що у львівських школах та садочках категорично заборонено збирати готівку. Однак благодійні внески за бажанням батьків не заборонені.

"Із будь-якими скаргами та для вирішення будь-яких ситуацій батьки завжди можуть звертатися до управління освіти за телефоном 254 – 60 – 48", – підсумували у мерії.

Зауважте! Цьогоріч у Львові для забезпечення дитсадків предметами, матеріалами, медикаментами та іншими необхідними засобами виділили 34 мільйони гривень.

Текст допису Катерини Біни:

Про економічний булінг та побори в дошкільних освітніх закладах Львова.

#садок184 #здо184 #Лісоваказка #львів

На поточний ремонт, канцтовари, мило, туалетний папір, рушники, на дні Ангела, день Матері, подарунки дітям та працівникам після виступів, на дні народження, на чистку килимів та методички, на ганчірки, миючі засоби та швабри...... Регулярно по 300-500 грн. Діти ще далеко не студенти – а вже варто здати у т.ч. на методички.

"Небайдужі" батьки впевнені, що в ЗДО у Львові "діткам нема чим витирати ротики", не вистачає мила, туалетного паперу, потрібно власним коштом регулярно фінансувати ремонт дверей, чистку килимів тощо. Ну і звісно класика: якщо ви гроші не здали (або здали менше встановленої "абонплати") – подарунки для ваших дітей купляти не будуть. Тобто якимось дивним чином з мовчазної згоди окремих працівників закладу (а насправді з активної підтримки цієї "стратегії" та приборкання незгідних (методи стандартні, радянські: хамство, ігнор питань, прохань, власних прямих обов'язків #тидивиякарозумнатутзнайшлась) діти, батьки яких відмовляються здавати гроші на регулярний незрозумілий неумісний приватний формат функціонування комунального закладу освіти мають дивитись як ці подарунки дарують дітям, батьки яких гроші здали. Така собі трансформація окремих груп у державному садку в приватний гурток "активістів". "Активісти" обурені, що їх власним приватним туалетним папером та милом будуть користуватись діти, яким ці ж речі в закладі придбали за податки батьків.

БАТЬКИ SOS, будь ласка, підтримайте коментарем, лінком на законодавство та яскраві приклади для "активістів". "Лупаймо цю скалу" або як каже Татуся Бо "Дракаріс"! Майте гарний день.

Про механізми цькування та хамство у закладі стосовно тих, хто не хоче бути "благодійником" - у наступних окремих дописах. У 21 столітті дещо несподіваними також є категорії "мобінг та булінг у батьківських комітетах", які активно стимулюють самі ж окремі працівники ЗДО.