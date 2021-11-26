На львівському цвинтарі затримали 2 провокаторів: вони приїхали з Донеччини

Правоохоронці на Цвинтарі орлят 26 листопада затримали 2 жителів Донеччини. Вони розмалювали стіну польського військового меморіалу.

Третьому порушнику вдалося втекти. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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Чоловіки розмалювали польський військовий меморіал

Директор Музею "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай розповів, що двоє чоловіків залишили написи на кам'яній стіні, що розташована на території польських поховань.

На польських військових похованнях чорною фарбою намалювали напис "За Степана Бендер" та синьо-жовті та червоно-чорні смужки фарбою зробили,

– додав Нагай.

На стіні був ще один провокативний напис – "Ляхи". Зловмисників вже затримали правоохоронці.



Порушники написали прізвище Степана Бандери через "е" / Фото ЛМР

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Провокаторів затримали

У поліції розповіли, що приблизно о 17:00 патрульні помітили 3 чоловіків біля Личаківського цвинтаря. Вони доволі підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища. Інспектори втратили їх з поля зору, тож вирішили обстежити територію. Для цього вони залучили додаткові екіпажі.

Чоловіків помітили біля арок із похованнями польських військових. У цей момент вони писали на стіні провокативні написи. Правоохоронцям вдалося затримати 2 порушників, а третій чоловік втік.

Зловмисниками виявилися жителі Донецької області віком 43 та 49 років. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.



Провокаторів затримали / Фото Патрульної поліції Львівщини

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За завдання затриманим повинні були заплатити

За інформацією ZAXID.NET, на місці також працювали співробітники СБУ. Неофіційно вони припустили, що чоловіки діяли за прямими інструкціями російських спецслужб, щоб спровокувати погіршення українсько-польських стосунків.

Порушники вже дали правоохоронцям попередні свідчення. Чоловіки розповіли, що за провокацію їм пообіцяли заплатити. Проте вони не знають хто та скільки, адже із замовником домовлявся їхній товариш, якому вдалося втекти від поліції. Усі чоловіки приїхали до Львова з Донецької області й відразу ж після виконання завдання повинні були виїхати з міста.



Чоловіки приїхали до Львова з Донеччини / Фото Патрульної поліції Львівщини



Затримані буцімто не знають замовника провокації / Фото Патрульної поліції Львівщини