Третьему нарушителю удалось скрыться. На месте работала следственно-оперативная группа.

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Мужчины разрисовали польский военный мемориал

Директор Музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай рассказал, что двое мужчин оставили надписи на каменной стене, расположенной на территории польских захоронений.

На польских военных захоронениях черной краской нарисовали надпись "За Степана Бендер" и сине-желтые и красно-черные полоски краской сделали,

– добавил Нагай.

На стене была еще одна провокационная надпись – "Ляхи". Злоумышленников уже задержали правоохранители.



Нарушители написали фамилию Степана Бандеры через "е" / Фото ЛГС

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Провокаторов задержали

В полиции рассказали, что примерно в 17:00 патрульные заметили 3 мужчин возле Лычаковского кладбища. Они довольно подозрительно вели себя, а потом зашли на территорию кладбища. Инспекторы потеряли их из виду, поэтому решили обследовать территорию. Для этого они привлекли дополнительные экипажи.

Мужчин заметили возле арок с захоронениями польских военных. В этот момент они писали на стене провокационные надписи. Правоохранителям удалось задержать 2 нарушителей, а третий мужчина скрылся.

Злоумышленниками оказались жители Донецкой области в возрасте 43 и 49 лет. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

Провокаторов задержали / Фото Патрульной полиции Львовщины

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За задание задержанным должны были заплатить

По информации ZAXID.NET, на месте также работали сотрудники СБУ. Неофициально они предположили, что мужчины действовали по прямым указаниям российских спецслужб, чтобы спровоцировать ухудшение украинско-польских отношений.

Нарушители уже дали правоохранителям предварительные показания. Мужчины рассказали, что за провокацию им пообещали заплатить. Однако они не знают кто и сколько, ведь с заказчиком договаривался их товарищ, которому удалось сбежать от полиции. Все мужчины приехали во Львов из Донецкой области и сразу же после выполнения задания должны были уехать из города.

Мужчины приехали во Львов из Донецкой области / Фото патрульной полиции Львовщины

Задержанные якобы не знают заказчика провокации / Фото Патрульной полиции Львовщины