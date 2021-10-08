Скульптуры львов 6 лет находятся под накрытием из-за политического скандала. Администрация кладбища просит областное общество, которое занимается польскими военными захоронениями во Львове, изготовить новые деревянные накрытия, ведь предыдущие перегнили.

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Сильный ветер сорвал накрытие со скандального льва

Польский поэт и редактор Марцин Галась 7 октября опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию с открытой скульптурой льва на Кладбище орлят во Львове. Скандальные львы были закрыты деревянными щитами в течение нескольких лет.

Директор ЛКП "Музей Лычаковское кладбище" Михаил Нагай рассказал, что дожди и снег значительно повредили деревянное накрытие на скульптурах. Из-за этого одного из львов, щит которого был самым поврежденным, накрыли брезентом. Несколько дней назад во Львове был сильный ветер, который его сорвал. Сколько именно времени скульптура была без накрытия – неизвестно. Льва 8 октября снова обмотали брезентом.

Один лев полностью закрыт деревянным щитом. А второй щит – перегнил, поэтому весной мы его разобрали и закрыли скульптуру серым брезентом. На днях были сильные ветры, из-за которых накрытие порвалось,

– отметил Нагай.

По словам директора Лычаковского кладбища, он обращался в областное общество, которое занимается польскими военными захоронениями, чтобы изготовить новые деревянные щиты. Однако Нагай так и не получил ответа. Поэтому сейчас одна из статуй находится под щитом, а другая – под брезентом.



Ветер сорвал брезент со скандального льва / Фото Марцина Галася

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Коротко о скандале вокруг львов на Кладбище орлят