По словам народного депутата и бывшего руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, 6 октября Верховная Рада приняла окончательное решение вслед за Львовским облсоветом, который потребовал вернуть старое название селу еще в 2019.

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Возвращение названия в честь коммунистического активиста якобы инициировали отдельные жители села. Впрочем, они утверждали, что населенный пункт должен быть назван в честь апостола Андрея.

Окончательное решение

Как отметил Вятрович, Мармузовичи – настоящее историческое название села, по которому оно было известно еще в XV веке.

Иван Андреев был первым директором машинно-тракторной станции в селе и коммунистическим активистом.

Его убили повстанцы, поэтому, когда советские войска вновь оккупировали Львовщину, в 1946 году населенный пункт назвали в честь этого деятеля.

В Андреевке проживает почти 1500 человек. Все ли они согласны с таким названием села, неизвестно. Впрочем, решение о переименовании фактически является окончательным, поскольку для изменения названия недостаточно одного лишь желания общины – его может принять только Верховная Рада.

Полный текст публикации Владимира Вятровича в фейсбуке:

Верховная Рада вернула селу Мармузовичи (название известно с XV века) коммунистическое название Андреевка, которое появилось в 1946 году для увековечения коммунистического активиста убитого украинскими повстанцами.

Стыд!