За словами народного депутата та колишнього керівника Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, 6 жовтня Верховна Рада прийняла остаточне рішення слідом за Львівською облрадою, яка зажадала повернути стару назву селу ще у 2019.

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Повернення назви на честь комуністичного активіста нібито ініціювали окремі мешканці села. Втім, вони стверджували, що населений пункт має бути названим на честь апостола Андрія.

Остаточне рішення

Як зазначив В'ятрович, Мармузовичі – справжня історична назва села, за яким воно було відоме ще у XV сторіччі.

Іван Андреєв був першим директором машинно-тракторної станції у селі та комуністичним активістом.

Його вбили повстанці, то ж, коли радянські війська знов окупували Львівщину, у 1946 році населений пункт назвали на честь цього діяча.

В Андріївці мешкає майже 1500 людей. Чи всі вони згодні з такою назвою села, невідомо. Втім, рішення про перейменування фактично є остаточним, оскільки для зміни назви недостатньо одного лише бажання громади – його може прийняти лише Верховна Рада.

Повний текст допису Володимира В'ятровича у фейсбуці:

Верховна Рада повернула селу Мармузовичі (назва відома з XV століття) комуністичну назву Андріївка, яка з‘явилася в 1946 році для увічнення комуністичного активіста вбитого українськими повстанцями.

Сором!