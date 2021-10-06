Законодавчі ініціативу підтримали понад 230 нардепів. Дискусії про перейменування населених пунктів тривають вже давно.

Важливо Декомунізація на Полтавщині: Рада перейменувала село Голобородька

Як змінилися назви населених пунктів

Відтепер Мармузовичі матимуть назву Андріївка – саме таку назву село мало до декомунізації. До слова, назва села походила від прізвища комуніста Івана Андреєва, який був першим директором машинно-тракторної станції у селі.

Водночас мешканці села виступили проти перейменування і наполягли на тому, щоб воно таки називалось Андріївка, втім тепер на честь апостола Андрія Первозванного.

Село Андріївка: карта

Натомість СМТ Більмак змінили на СМТ Кам'янка. Раніше населений пункт мав назву Куйбишеве. Місцеві жителі СМТ виступали проти перейменування міста в Більмак, відстоюючи назву Таврійське. Однак Верховна Рада назвала Таврійським село в Оріхівському районі. Тепер же Більмак перейменують в Кам'янку.

СМТ Кам'янка: карта

Разом з тим 6 жовтня Верховна Рада ухвалила постанови, які передбачають зміну і встановлення меж трьох міст України. Мовиться про: