Законодавчі ініціативу підтримали понад 230 нардепів. Дискусії про перейменування населених пунктів тривають вже давно.
Важливо Декомунізація на Полтавщині: Рада перейменувала село Голобородька
Як змінилися назви населених пунктів
Відтепер Мармузовичі матимуть назву Андріївка – саме таку назву село мало до декомунізації. До слова, назва села походила від прізвища комуніста Івана Андреєва, який був першим директором машинно-тракторної станції у селі.
Водночас мешканці села виступили проти перейменування і наполягли на тому, щоб воно таки називалось Андріївка, втім тепер на честь апостола Андрія Первозванного.
Село Андріївка: карта
Натомість СМТ Більмак змінили на СМТ Кам'янка. Раніше населений пункт мав назву Куйбишеве. Місцеві жителі СМТ виступали проти перейменування міста в Більмак, відстоюючи назву Таврійське. Однак Верховна Рада назвала Таврійським село в Оріхівському районі. Тепер же Більмак перейменують в Кам'янку.
СМТ Кам'янка: карта
Разом з тим 6 жовтня Верховна Рада ухвалила постанови, які передбачають зміну і встановлення меж трьох міст України. Мовиться про:
- місто Соснівки, що на Львівщині. Нардепи збільшили територію на 102,5 гектара, і затвердили територію міста загальною площею 300,5 гектара земель.
- місто Іллінці, що на Вінниччині. Парламентарі збільшили межі міста на 2 326 гектарів, а також затвердили загальну площу міста у 3 106 гектарів земель.
- місто Попасної, що на Луганщині. Нардепи затвердили територію міста загальною площею 2925 гектарів.