Таке рішення народні обранці ухвалили у четвер, 15 липня на позачерговому засіданні. Це було вже третя додаткова зустріч під куполом, починаючи з 12 липня.
До теми Втретє за тиждень: Рада проведе ще одне позачергове засідання
У Верховній Раді змінили назви декількох сіл
Проєкт постанови №5570 підтримали 320 народних депутатів. Документ передбачає перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка.
Також нову назву отримало село Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області. Згідно з проєктом №5082, який підтримали 324 нардепи, його перейменували на село Кіданч. Крім того, 329 депутатів підтримали проєкт №5078 перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин.
Такі зміни уряд ухвалив у рамках декомунізації. Наприклад, село Голобородька було назвала на честь Івана Голобородька, що встановлював комуністичну владу на території України.
Декомунізація в Україні: останні новини
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