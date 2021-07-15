Такое решение народные избранники приняли в четверг, 15 июля на внеочередном заседании. Это было уже третья дополнительная встреча под куполом, начиная с 12 июля.
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В Верховной Раде изменили названия нескольких сел
Проект постановления №5570 поддержали 320 народных депутатов. Документ предусматривает переименование села Голобородько Лубенского района Полтавской области в село Новоселовка.
Также новое название получило село Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. Согласно проекту №5082, который поддержали 324 нардепа, его переименовали в село Киданч. Кроме того, 329 депутатов поддержали проект №5078 о переименовании села Хымчин Косовского района Ивано-Франковской области в село Химчин.
Такие изменения правительство приняло в рамках декоммунизации. Например, село Голобородько было назвала в честь Ивана Голобородько, одного изиз тех, кто помогал устанваливать коммунистическую власть на территории Украины.
Декоммунизация в Украине: последние новости
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