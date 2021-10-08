Основатель журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс отметил, что они не знают, кто запустил фейковые видео в интернет. Он предположил, что это могут быть "просто фанаты, которые хотят увидеть фильм, или что-то более зловещее".

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Фильм о вагнеровцах еще не готов

Журналист подчеркнул, что Netflix также не связан с упомянутым видеороликом и документальным фильмом. Для запуска на платформе, создатели еще должны придумать название для оригинальной ленты.

Этот трейлер кружит вокруг. Видимо, некоторые люди думают, что это для нашего будущего документального фильма о Вагнергейте. Не знаю, кто это сделал, но это не от нас,

– сказал Хиггинс.

Он добавил, что команда продолжает работу над фильмом. Только текстовую версию расследования планируется сделать до конца октября 2021 года.

Обратите внимание! Международные журналисты решили подготовить масштабное расследование о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев". Опубликовать его планировали 29 июля 2021 года, к годовщине "Вагнергейта". Впоследствии его решили обнародовать в 3 форматах: документальный фильм в 2022 году, короткометражная документалка, текстовая версия – осенью 2021 года.

Ролик, который выдали за трейлер фильма Bellingcat: смотрите видео

Фейк запустил российский политтехнолог

В украинском фейсбук-сообществе "По той бік новин", которое развенчивает мифы и фейки в информационном пространстве рассказали о первоисточнике видео якобы о вагнеровцах. Оригинальный ролик не имеет упоминания о Bellingcat, на нем только логотип Netflix, а остальное "додумали" пользователи соцсетей.

"В украинское медиапространство фейковые видео занесла "Страна" через свой телеграм-канал 6 октября в 17:09. Сразу видео стало появляться у различных пользователей – блогеров, "экспертов" в фейсбуке", – отметили в сообществе.

Видео начали распространять после публикации на канале Баширова / Скриншот из сообщества "По той бік новин"

Массовое распространение видео началось после обнародования его в телеграме "Политджойстик" со второй попытки. Канал принадлежит российскому политтехнологу Марату Баширову, который в августе 2014 года был председателем "Совета министров" на временно оккупированной территории Луганской области.

"Даже если в видео много одиозного Ермака и говорят факты, следите за источниками и не ведитесь на фейки, какими бы интересными они ни были", – резюмировали в сообществе.

Интересно! Американский телеканал CNN в начале сентября 2021 опубликовал собственное расследование по "Вагнергейту". В Офисе Президента раскритиковали их версию событий и отметили, что через несколько часов после публикации материал похвалил представитель российской ФСБ.

Дело "вагнеровцев": что известно

В конце июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков с ППК "Вагнера". Выяснилось, что некоторые из них воевали на стороне российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал "вагнеровцев" России, хотя официальный Киев просил об экстрадиции задержанных в Украину.

Впоследствии в медиа начали распространять информацию о "сливе" украинской спецоперации кем-то из Офиса Президента.

Временная следственная комиссия в Раде взялась расследовать дело. Согласно первым результатам, относительно "вагнеровцев" проводили спецмероприятие.

В то же время в Комитете по нацбезопасности считают, что в выводах комиссии по делу "вагнеровцев" есть разногласия.

Текст публикации Элиота Хиггинса в твиттере:

"Этот трейлер, очевидно, кружит вокруг. Видимо, некоторые люди думают, что это для нашего будущего документального фильма о Вагнергейте. Не знаю, кто это сделал, но это не от нас. Мы еще даже не определились с названием документалки, и мы точно не продали его Netflix (пока)".

Текст публикации "По той бік новин" в фейсбуке:

"Вы нас просто забросали просьбами проверить, настоящий ли тизер фильма от Bellingcat о вагнеровцах. Простите, не сразу написали – искали первоисточник и время, когда появился этот фейк.

В украинское медиапространство фейковые видео занесла "Страна" через свой телеграм-канал вчера в 17:09. Сразу это видео стало появляться у различных пользователей – блогеров, "экспертов" в фейсбуке. Интересно, что в "стране" нет ни упоминания о Bellingcat, только о Netflix, чей логотип стоит в конце видео. Память о Bellingcat добавили уже пользователи фейсбука. Некий испорченный телефон и конструирование реальности: все ждут фильм от белингкет, выходит тизер с логотипом Netflix – соответственно началиось распространение видео.

Видео очень плохого качества. Если вы следите за Bellingcat или Netflix, то поймете сразу, что что-то там не то. Видео настолько быстро разошлось, что основатель и исполнительный директор Белингкет Элиот Хиггинс написал в своем твиттере опровержение: этот продукт не от Bellingcat. Расследователи еще даже не подобрали название для документалки, а также не продавали расследование Netflix.

А кто и каким образом забросил это? На самом деле все очень печально, потому что видео подхватило много пользователей с проукраинской позицией. А появилось это видео на телеграм-канале "Политджойстик". Причем выложили его несколько раз – массовое распространение началось после второй попытки в два дня. Впервые оно появилось 6 октября в 11:37 (закинем в комменты скрин).

"Политджойстик" – это телеграм-канал Марата Баширова – российского политтехнолога, который с 3 июля по 20 августа 2014 года был председателем "Совета министров" так называемой "ЛНР".

Даже если в видео много одиозного Ермака и говорят факты, следите за источниками и не ведитесь на фейки, какими бы интересными они ни были. Спасибо за помощь с поиском первоисточника Юлии Пухнастой".