Основатель журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс отметил, что они не знают, кто запустил фейковые видео в интернет. Он предположил, что это могут быть "просто фанаты, которые хотят увидеть фильм, или что-то более зловещее".

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Фильм о вагнеровцах еще не готов

Журналист подчеркнул, что Netflix также не связан с упомянутым видеороликом и документальным фильмом. Для запуска на платформе, создатели еще должны придумать название для оригинальной ленты.

Этот трейлер кружит вокруг. Видимо, некоторые люди думают, что это для нашего будущего документального фильма о Вагнергейте. Не знаю, кто это сделал, но это не от нас,
сказал Хиггинс.

Он добавил, что команда продолжает работу над фильмом. Только текстовую версию расследования планируется сделать до конца октября 2021 года.

Ролик, который выдали за трейлер фильма Bellingcat: смотрите видео

Фейк запустил российский политтехнолог

В украинском фейсбук-сообществе "По той бік новин", которое развенчивает мифы и фейки в информационном пространстве рассказали о первоисточнике видео якобы о вагнеровцах. Оригинальный ролик не имеет упоминания о Bellingcat, на нем только логотип Netflix, а остальное "додумали" пользователи соцсетей.

"В украинское медиапространство фейковые видео занесла "Страна" через свой телеграм-канал 6 октября в 17:09. Сразу видео стало появляться у различных пользователей – блогеров, "экспертов" в фейсбуке", – отметили в сообществе.

Баширов

Видео начали распространять после публикации на канале Баширова / Скриншот из сообщества "По той бік новин"

Массовое распространение видео началось после обнародования его в телеграме "Политджойстик" со второй попытки. Канал принадлежит российскому политтехнологу Марату Баширову, который в августе 2014 года был председателем "Совета министров" на временно оккупированной территории Луганской области.

"Даже если в видео много одиозного Ермака и говорят факты, следите за источниками и не ведитесь на фейки, какими бы интересными они ни были", – резюмировали в сообществе.

Дело "вагнеровцев": что известно

  • В конце июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков с ППК "Вагнера". Выяснилось, что некоторые из них воевали на стороне российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал "вагнеровцев" России, хотя официальный Киев просил об экстрадиции задержанных в Украину.
  • Впоследствии в медиа начали распространять информацию о "сливе" украинской спецоперации кем-то из Офиса Президента.
  • Временная следственная комиссия в Раде взялась расследовать дело. Согласно первым результатам, относительно "вагнеровцев" проводили спецмероприятие.
  • В то же время в Комитете по нацбезопасности считают, что в выводах комиссии по делу "вагнеровцев" есть разногласия.

Текст публикации Элиота Хиггинса в твиттере:

"Этот трейлер, очевидно, кружит вокруг. Видимо, некоторые люди думают, что это для нашего будущего документального фильма о Вагнергейте. Не знаю, кто это сделал, но это не от нас. Мы еще даже не определились с названием документалки, и мы точно не продали его Netflix (пока)".

Текст публикации "По той бік новин" в фейсбуке:

"Вы нас просто забросали просьбами проверить, настоящий ли тизер фильма от Bellingcat о вагнеровцах. Простите, не сразу написали – искали первоисточник и время, когда появился этот фейк.

В украинское медиапространство фейковые видео занесла "Страна" через свой телеграм-канал вчера в 17:09. Сразу это видео стало появляться у различных пользователей – блогеров, "экспертов" в фейсбуке. Интересно, что в "стране" нет ни упоминания о Bellingcat, только о Netflix, чей логотип стоит в конце видео. Память о Bellingcat добавили уже пользователи фейсбука. Некий испорченный телефон и конструирование реальности: все ждут фильм от белингкет, выходит тизер с логотипом Netflix – соответственно началиось распространение видео.

Видео очень плохого качества. Если вы следите за Bellingcat или Netflix, то поймете сразу, что что-то там не то. Видео настолько быстро разошлось, что основатель и исполнительный директор Белингкет Элиот Хиггинс написал в своем твиттере опровержение: этот продукт не от Bellingcat. Расследователи еще даже не подобрали название для документалки, а также не продавали расследование Netflix.

А кто и каким образом забросил это? На самом деле все очень печально, потому что видео подхватило много пользователей с проукраинской позицией. А появилось это видео на телеграм-канале "Политджойстик". Причем выложили его несколько раз – массовое распространение началось после второй попытки в два дня. Впервые оно появилось 6 октября в 11:37 (закинем в комменты скрин).

"Политджойстик" – это телеграм-канал Марата Баширова – российского политтехнолога, который с 3 июля по 20 августа 2014 года был председателем "Совета министров" так называемой "ЛНР".

Даже если в видео много одиозного Ермака и говорят факты, следите за источниками и не ведитесь на фейки, какими бы интересными они ни были. Спасибо за помощь с поиском первоисточника Юлии Пухнастой".