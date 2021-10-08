Засновник журналістської групи Bellingcat Еліот Гіґґінс зазначив, що вони не знають, хто запустив фейкове відео в інтернеті. Він припустив, що це можуть бути "просто фанати, які хочуть побачити фільм, або щось більш зловісне".

До теми У трьох форматах: журналіст Bellingcat анонсував вихід матеріалу про "вагнерівців"

Фільм про вагнерівців ще не готовий

Журналіст підкреслив, що Netflix також не пов'язаний зі згаданим відеороликом та документальним фільмом. Для запуску на платформі, творці ще мають придумати назву для оригінальної стрічки.

Цей трейлер кружляє довкола. Мабуть, деякі люди думають, що це для нашого майбутнього документального фільму про Вагнергейт. Не знаю, хто це зробив, але це не від нас,

– зауважив Гіґґінс.

Він додав, що команда продовжує роботу над фільмом. Лише текстову версію розслідування планують підготувати до кінця жовтня 2021 року.

Зверніть увагу! Міжнародні журналісти вирішили підготувати масштабне розслідування про зрив спецоперації щодо захоплення "вагнерівців". Опублікувати його планували 29 липня 2021 року, до річниці "Вагнергейту". Згодом його вирішили оприлюднили у 3 форматах: документальний фільм у 2022 році, короткометражна документалка, текстова версія – восени 2021 року.

Ролик, який видали за трейлер фільму Bellingcat: дивіться відео

Фейк запустив російський політтехнолог

В українській фейсбук-спільноті "По той бік новин", яка розвінчує міфи та фейки в інформаційному просторі розповіли про першоджерело відео нібито про вагнерівців. Оригінальний ролик не має згадки про Bellingcat, на ньому є лише логотип Netflix, а решту "додумали" користувачі соцмереж.

"В український медіапростір фейкове відео занесла "Страна" через свій телеграм-канал 6 жовтня о 17:09. Одразу відео почало з'являтися у різних користувачів – блогерів, "експертів" у фейсбуці", – зазначили у спільноті.



Відео почали поширювати після публікації в каналі Баширова / Скриншот зі спільноти "По той бік новин"

Масове поширення відео почалося після оприлюднення його в телеграмі "Политджойстик" з другої спроби. Канал належить російському політтехнологу Марату Баширову, який у серпні 2014 року був головою "Ради міністрів" на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Навіть, якщо у відео багато одіозного Єрмака і говорять факти, слідкуйте за джерелами і не ведіться на фейки, якими б цікавими вони б не були", – резюмували в спільноті.

Цікаво! Американський телеканал CNN на початку вересня 2021 року опублікував власне розслідування щодо "Вагнергейту". В Офісі Президента розкритикували їхню версію подій та зазначили, що за кілька годин після публікації матеріал похвалив представник російської ФСБ.

Справа "вагнерівців": що відомо

Наприкінці липня 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків з ПВК "Вагнера". З'ясувалося, що дехто з них воював на боці російських окупантів у Донецькій та Луганській областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав "вагнерівців" Росії, хоч офіційний Київ просив про екстрадицію затриманих в Україну.

Згодом у медіа почали поширювати інформацію про "злив" української спецоперації кимось із Офісу Президента.

Тимчасова слідча комісія в Раді взялася розслідувати справу. Згідно з першими результатами, щодо "вагнерівців" проводили спецзахід.

Водночас у Комітеті з нацбезпеки вважають, що у висновках комісії по справі "вагнерівців" є розбіжності.

Текст публікації Еліота Гіґґінса в твітері:

"Цей трейлер, очевидно, кружляє довкола. Мабуть, деякі люди думають, що це для нашого майбутнього документального фільму про Вагнергейт. Не знаю, хто це зробив, але це не від нас. Ми ще навіть не визначилися з назвою документалки, і ми точно не продали його Netflix (поки що)."

Текст публікації "По той бік новин" у фейсбуці:

"Ви нас просто закидали проханнями перевірити, чи справжній тизер фільму від Bellingcat про вагнерівців. Вибачте, що не одразу написали – шукали першоджерело і час, коли з'явився цей фейк.

В Український медіапростір фейкове відео занесла "Страна" через свій телеграм-канал вчора о 17:09. Одразу це відео почало з'являтися у різних користувачів – блогерів, "експертів" у фейсбуці. Цікаво, що у "Страни" нема жодної згадки про Bellingcat, тільки про Netflix, чий логотип стоїть в кінці відео. Згадку про Bellingcat додали уже користувачі фейсбуку. Такий собі зіпсований телефон і конструювання реальності: усі чекають на фільм від белінгкет, виходить тизер із логотипом Netflix – відповідно почалися поширення відео.

Відео дуже поганої якості. Якщо ви слідкуєте за Bellingcat або Netflix, то зрозумієте одразу, що щось там не те. Відео настільки швидко розійшлося, що засновник і виконавчий директор Белінгкет Еліот Хіггінс написав у своєму твіттері спростування: цей продукт не від Bellingcat. Розслідувачі ще навіть не підібрали назву для документалки, а також не продавали розслідування Netflix.

А хто ж і яким чином закинув це? Насправді все дуже печально, бо відео підхопило багато користувачів з проукраїнською позицією. А з'явилося це відео на телеграм-каналі "Политджойстик". Причому виклали його кілька разів – масове поширення почалося після другої спроби о другій дня. Вперше воно з'явилося 6 жовтня об 11:37 (закинемо в коменти скрін).

"Политджойстик" – це телеграм-канал Марата Баширова - російського політтехнолога, який з 3 липня по 20 серпня 2014 року був головою "Ради міністрів" так званої "ЛНР".

Навіть, якщо у відео багато одіозного Єрмака і говорять факти, слідкуйте за джерелами і не ведіться на фейки, якими б цікавими вони б не були. Дякуємо за допомогу із пошуком першоджерела Юлії Пухнастій."