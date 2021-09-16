З львівської лікарні втік важкохворий пацієнт: має високу температуру та марення

З львівської лікарні швидкої допомоги 16 вересня втік онкохворий пацієнт Богдан Боршовський. Чоловік має високу температуру та марення. До пошуків зниклого долучились поліція та волонтери.

Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Наразі невідомо, де перебуває зниклий.

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Важкохворий пацієнт втік з лікарні

У Львові розшукують Богдана Боршовського, який 16 вересня о 5:00 вийшов з львівської лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Миколайчука, та зник. Наразі рідні чоловіка не знають, де він може перебувати.

За інформацією ZAXID.NET, чоловік хворіє на рак легенів. Він перебував у медзакладі з дуже високою температурою. Окрім цього, у зниклого були марення. У поліції Львівщини зазначили, що із заявою про зникнення чоловіка до правоохоронців звернулася його дружина.

Прикмети зниклого:

зріст 160 сантиметрів,

середня тілобудова;

був одягнений у чорні штати та капці.

Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка, зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

У Львові наприкінці серпня трапився схожий випадок – з львівської лікарні швидкої медичної допомоги втекла пацієнтка, якій провели трепанацію черепа . Пацієнтку із забинтованою головою на вулиці побачив патрульний та повідомив про неї колег.



Чоловік втік з лікарні / Фото Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації

