Со львовской больницы сбежал тяжелобольной пациент: у него высокая температура и бред
Со львовской больницы скорой помощи 16 сентября сбежал онкобольной пациент Богдан Боршовский. У мужчины высокая температура и бред. К поискам пропавшего подключились полиция и волонтеры.
Об исчезновении мужчины правоохранителям сообщила его жена. Пока неизвестно, где находится пропавший.
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Тяжелобольной пациент сбежал из больницы
Во Львове разыскивают Богдана Боршовского, который 16 сентября в 5 часов вышел из львовской больницы скорой помощи, на улице Миколайчука, и исчез. Сейчас родные мужчины не знают, где он может находиться.
По информации ZAXID.NET, мужчина болеет раком легких. Он находился в медучреждении с очень высокой температурой. Кроме этого, пропавший бредит. В полиции Львовщины отметили, что с заявлением об исчезновении мужчины в полицию обратилась его жена.
Приметы пропавшего:
- рост 160 сантиметров,
- среднее телосложение;
- был одет в черные штаты и тапочки.
Правоохранители и волонтеры призывают всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.Заметьте! Во Львове в конце августа произошел похожий случай – из львовской больницы скорой медицинской помощи сбежала пациентка, которой провели трепанацию черепа. Пациентку с забинтованной головой на улице увидел патрульный и сообщил о ней коллегам.
Мужчина сбежал из больницы / Фото Поисково-спасательной волонтерской ассоциации