Правоохранитель увидел женщину с забинтованной головой на улице и решил к ней подойти. Та растерялась. Полицейский позвонил на горячую линию "102", где ему рассказали, что эту женщину ищут весь день.

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Женщина была растерянной

После звонка в полицию, правоохранитель Константин Сухарев остался рядом с женщиной и ждал приезда ее дочери. Поскольку на улице было холодно, неравнодушные люди принесли женщине одежду.

Дочь пациентки забрала ее обратно в больницу, ведь она перенесла трепанацию черепа. Как и почему сбежала – неизвестно.

Обратите внимание! Трепанация черепа – тяжелая операция, которая позволяет доступ к головному мозгу для последующего хирургического вмешательства. Процедура является одним из древнейших известных способов хирургического вмешательства.

Текст публикации Патрульной полиции

Львовский ТОРовец Константин Сухарев во время выходного обнаружил женщину, которая после сложной операции сбежала из больницы

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухарев вчера вечером, находясь на выходном, увидел на улице Миколайчука женщину в футболке с забинтованной головой.

Он подошел к ней, чтобы понять, осознает ли она свои действия. Женщина была растерянной.

Позвонив на линию 102, Константин выяснил, что ее с самого утра ищет дочь. Ее мать является пациенткой больницы скорой помощи и перенесла очень серьезную операцию – трепанацию черепа.

Пока ждали родных женщины, неравнодушные граждане принесли ей одежду. Дочь забрала мать обратно в медицинское учреждение и поблагодарила всех.

Мы благодарим патрульного, который не прошел мимо, и всех прохожих, которые в дальнейшем помогали.

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