Правоохранитель увидел женщину с забинтованной головой на улице и решил к ней подойти. Та растерялась. Полицейский позвонил на горячую линию "102", где ему рассказали, что эту женщину ищут весь день.
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Женщина была растерянной
После звонка в полицию, правоохранитель Константин Сухарев остался рядом с женщиной и ждал приезда ее дочери. Поскольку на улице было холодно, неравнодушные люди принесли женщине одежду.
Дочь пациентки забрала ее обратно в больницу, ведь она перенесла трепанацию черепа. Как и почему сбежала – неизвестно.
Текст публикации Патрульной полиции
Львовский ТОРовец Константин Сухарев во время выходного обнаружил женщину, которая после сложной операции сбежала из больницы
Инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухарев вчера вечером, находясь на выходном, увидел на улице Миколайчука женщину в футболке с забинтованной головой.
Он подошел к ней, чтобы понять, осознает ли она свои действия. Женщина была растерянной.
Позвонив на линию 102, Константин выяснил, что ее с самого утра ищет дочь. Ее мать является пациенткой больницы скорой помощи и перенесла очень серьезную операцию – трепанацию черепа.
Пока ждали родных женщины, неравнодушные граждане принесли ей одежду. Дочь забрала мать обратно в медицинское учреждение и поблагодарила всех.
Мы благодарим патрульного, который не прошел мимо, и всех прохожих, которые в дальнейшем помогали.
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