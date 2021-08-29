Мать девочки обратилась в полицию 25 августа. Она рассказала о ссоре с дочкой, после которой подросток ушла из дома.
Читайте также Никто не знал о беременности: в Ровненской области несовершеннолетняя родила ребенка возле дома
Как искали девочку
Для поисков ребенка привлекли различные подразделения правоохранителей. Сначала установили круг близких друзей девушки, но никто не знал, где она находится. Поиски продолжались 2 суток. В конце концов, ребенка нашли 27 августа на территории заброшенного детского сада в микрорайоне "Шуменский".
Девочка была с другом
Ребенок находился в компании своего 14-летнего знакомого. Его уже вернули домой.
С ребенком и его матерью провели профилактическую беседу. Решают, привлекать ли женщину к административной ответственности.
Полицейские нашли девочку / Фото полиции Херсонщины
Похожие инциденты с детьми в Украине
- В Сумской области спасатели нашли мальчика, который 20 августа потерялся в лесу. 6-летнего ребенка обнаружили почти в 4 километрах от места исчезновения.
- В Николаевской области 11 июня со двора возле дома исчезла 2-летняя девочка. Более 300 правоохранителей и волонтеров всю ночь искали ребенка. Девочку нашли в поле.
- 6-летний Алексей Стефанцев исчез во время восхождения на Говерлу в августе. Мальчик в сопровождении туристической группы из 5 человек пытался покорить самую высокую вершину Украины. К счастью, ребенка нашли.