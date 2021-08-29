Матір дівчинки звернулась до поліції 25 серпня. Вона розповіла про сварку з донькою, після якої підліток пішла з дому.

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Як шукали дівчинку

Для пошуків дитини залучили різні підрозділи правоохоронців. Спочатку встановили коло близьких друзів дівчини, але ніхто не знав, де вона перебуває. Пошуки тривали 2 доби. Зрештою, дитину знайшли 27 серпня на території покинутого дитячого садочка в мікрорайоні "Шуменський".

Дівчинка була з другом

Дитина перебувала в компанії свого 14-річного знайомого. Її вже повернули додому.

З дитиною та її матір'ю провели профілактичну бесіду. Вирішують, чи притягувати жінку до адміністративної відповідальності.



Поліцейські знайшли дівчинку / Фото поліції Херсонщини

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