Напередодні правоохоронці опублікували портрет дівчинки з проханням допомогти у її пошуку.

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На Миколаївщині зникла 2-річна дівчинка

Пізно ввечері 11 червня дівчинка Оля гралася на подвір'ї біля будинку, а потім раптово зникла. Спершу рідні намагалися розшукати дитину самотужки, однак потім зателефонували до поліцейських.

Після отриманого повідомлення про зникнення вони одразу підняли весь склад поліції. Правоохоронці розгорнули масштабну розшукову операцію та створили оперативний штаб.

Пошуки тривали всю ніч. До них долучилися поліцейські відділів та відділень, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці, оперативники Управління карного розшуку, а також небайдужі місцеві жителі, люди зі сусідніх сіл та волонтери із різних регіонів.

Дитину вдалося знайти

Правоохоронці та волонтери перевірили селище Воєводське та найближчі населені пункти району, обстежили покинуті приміщення, пустирі, колодязі, лісосмуги та водойми. Залучали навіть квадрокоптер.

Приблизно о 9:30 12 червня дівчинку знайшли на полі, вона плакала. Дитина вже перебуває з батьками, її життю нічого не загрожує.

Важливо! Правоохоронці закликають батьків бути пильними до своїх дітей, завжди тримати їх у полі зору, особливо малолітніх, спілкуватися із ними та пояснювати їм правила безпечної поведінки.



На Миколаївщині знайшли 2-річну дівчинку, яка зникла напередодні / Фото Нацполіції