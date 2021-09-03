Львів'яни за 2 дні зібрали понад 500 тисяч гривень на лікування дівчинки із СМА

У Львові організували акцію "Квіти зів'януть, а життя розквітне", де закликали містян не купувати букети на День знань, а скерувати гроші на благодійність. Цьогоріч акцію присвятили півторарічній Вікторії Полюзі із СМА.

Щоб врятувати дівчинку, їй необхідно вколоти найдорожчий у світі препарат. Його вартість становить 2 мільйони доларів.

До теми Ціна життя – 2 мільйони доларів, – дівчинка потребує найдорожчого у світі уколу, щоб вижити

За 2 дні на лікування дівчинки зібрали понад пів мільйона

До акції "Квіти зів'януть, а життя розквітне", яку організував благодійний фонд "Із янголом на плечі", приєдналися 186 навчальних закладів Львова та області. Замість квітів, які учні традиційно купують вчителям на День знань, гроші перерахують на лікування Вікторії Полюги.

Директор фонду Юрій Федечко розповів, що станом на ранок 3 вересня вже перерахували майже 530 тисяч гривень. За його словами, гроші продовжують надходити. Наразі є підтвердження від 50 навчальних закладів, які скерували на рахунок фонду гроші для дівчинки із СМА.

Усі гроші, які надійдуть на рахунок БФ "Із янголом на плечі" до 7 вересня включно, будуть перераховані на лікування Вікторії Полюги,

– зазначив Федечко.

За його словами, загалом на лікування дівчинки вже вдалося зібрати 20,5 мільйона гривень. Однак поки цих грошей не вистачає – потрібно ще 34,5 мільйона гривень.

Зауважте Має опікуватись держава: Садовий закликав Зеленського прийняти програму лікування дітей зі СМА

Коротко про хворобу дівчинки