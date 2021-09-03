Львовяне за 2 дня собрали более 500 тысяч гривен на лечение девочки со СМА
Источник:ZAXID.NET
Во Львове организовали акцию "Цветы завянут, а жизнь расцветет", где призвали горожан не покупать букеты на День знаний, а направить деньги на благотворительность. В этом году акцию посвятили полуторагодовалой Виктории Полюге со СМА.
Чтобы спасти девочку, ей необходимо уколоть самый дорогой в мире препарат. Его стоимость составляет 2 миллиона долларов.
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За 2 дня на лечение девочки собрали более полумиллиона
К акции "Цветы завянут, а жизнь расцветет", которую организовал благотворительный фонд "С ангелом на плече", присоединились 186 учебных заведений Львова и области. Вместо цветов, которые ученики традиционно покупают учителям на День знаний, деньги перечислят на лечение Виктории Полюги.
Директор фонда Юрий Федечка рассказал, что по состоянию на утро 3 сентября уже перечислили почти 530 тысяч гривен. По его словам, деньги продолжают поступать. Сейчас есть подтверждение от 50 учебных заведений, которые направили на счет фонда деньги для девочки со СМА.
Все деньги, которые поступят на счет БФ "С ангелом на плече" до 7 сентября включительно, будут перечислены на лечение Виктории Полюги,
– отметил Федечка.
По его словам, в целом на лечение девочки уже удалось собрать 20,5 миллиона гривен. Однако пока этих денег не хватает – нужно еще 34,5 миллиона гривен.
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Коротко о болезни девочки
- У полуторагодовалой львовянки Виктории Полюги диагностировали спинальную мышечную атрофию.
- СМА – это редкое нервно-мышечное заболевание, которое сопровождается потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц. Болезнь приводит к ранней смерти.
- Для спасения девочки создали платформу "Миллион роз для Виктории". Там можно приобрести несколько виртуальных цветов. Одна роза стоит всего 65 гривен.
- Жизнь Виктории может спасти препарат Золгенсма. Однако ввести его нужно до достижения 2 лет, иначе лекарство не подействует.
- Деньги на спасение жизни девочки собирают всем Львовом. Например, в июне участники ежегодного полумарафона присоединились к сбору на самый дорогой укол в мире для Виктории.