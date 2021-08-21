Львів'янин підкорив Ла-Манш на честь 30-річчя України: надзвичайні фото

Львів'янин Віталій Ступак переплив Ла-Манш, подолавши щонайменше 56 кілометрів. Свою перемогу він присвятив 30-річчю Незалежності України.

Ступак повернеться додому 22 серпня. Він прибуде о 12:35 у Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького.

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Львів'янин подолав Ла-Манш

Віталій Ступак – один з кількох українців, яким вдалося підкорити Ла-Манш. Свою перемогу львів'янин присвятив 30-річчю Незалежності України. Спортсмен-аматор успішно подолав щонайменше 35 миль (56 кілометрів) відкритої води. Його заплив тривав 14,5 години – він розпочався 20 серпня о 8:30 і тривав до 23:04, за британським часом.

Ступак йшов до цієї вершини понад 3 роки. Спонсорську та організаційну підтримку, а також супровід спортсмена, забезпечила найбільша українська ІТ-компанія SoftServe. Також у цьому допомагала українська діаспора у Великій Британії, зокрема подружжя Миколи та Ірини Качмарів.

Заплив через Ла-Манш вважають одним із найскладніших завдань у світі. Для того, щоб його офіційно визнали, спортсменам дозволяють використовувати лише окуляри, шапку, затискач для носа та беруші. Плавці долають відрізок між Англією і Францією у найвужчій його ділянці, протяжність якої становить 33 кілометри. Однак сильна течія може суттєво збільшити цю дистанцію, а відсутність гідрокостюму додатково ускладнює заплив.



Львів'янин переплив Ла-Манш / Фото ЛМР

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Коротко про Віталія Ступака

44-річний Віталій Ступак – спортсмен-аматор, тріатлоніст, фінішер Ironman та дворазовий підкорювач 27-кілометрового марафонського запливу на острові Орта в Італії.

Також він є срібним чемпіоном 30-кілометрового запливу в Каламаті у Греції.

У 2020 році Ступак брав участь у першому в Україні пентамарафоні (50 кілометрів).

У тому ж році він став фінішером Legendary swim (33 кілометри).

Ступак має 3 дітей. За освітою він – економіст-бухгалтер.

Близько 20 років львів'янин працює спортивним масажистом.



Спортсмен подолав 56 кілометрів відкритої води / Фото ЛМР