Ступак вернется домой 22 августа. Он прибудет в 12:35 в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого.
Заметьте "Здоровая Украина": Зеленский в вышиванке 30 раз отжался
Львовянин преодолел Ла-Манш
Виталий Ступак – один из нескольких украинцев, которым удалось покорить Ла-Манш. Свою победу львовянин посвятил 30-летию Независимости Украины. Спортсмен-любитель успешно преодолел не менее 35 миль (56 километров) открытой воды. Его заплыв длился 14,5 часа – он начался 20 августа в 8:30 и продолжался до 23:04 по британскому времени.
Ступак шел к этой вершине более 3 лет. Спонсорскую и организационную поддержку, а также сопровождение спортсмена, обеспечила крупнейшая украинская IТ-компания SoftServe. Также в этом помогала украинская диаспора в Великобритании, в частности супруги Николай и Ирина Качмар.
Львовянин переплыл Ла-Манш / Фото ЛГС
Интересно Евгений Хмара развернул 30-метровый украинский флаг в Иордании: эффектные фото и видео
Коротко о Виталии Ступаке
- 44-летний Виталий Ступак – спортсмен-любитель, триатлонист, финишер Ironman и двукратный покоритель 27-километрового марафонского заплыва на острове Орта в Италии.
- Также он является серебряным чемпионом 30-километрового заплыва в Каламате в Греции.
- В 2020 году Ступак участвовал в первом в Украине пентамарафоне (50 километров).
- В том же году он стал финишером Legendary swim (33 километра).
- Ступак имеет 3 детей. По образованию он – экономист-бухгалтер.
- Около 20 лет львовянин работает спортивным массажистом.
Спортсмен преодолел 56 километров открытой воды / Фото ЛГС