Зеленский отметил, что принял эстафету от Вадима Данильченко. Кроме того, украинский лидер призвал присоединиться к челленджу Национальный олимпийский комитет.

Заметьте Из Европы с любовью: диаспора поздравляет украинцев с годовщиной Независимости – трогательные видео

Чтобы присоединиться к челленджу, необходимо:

надеть вышиванку;

выполнить любое физическое упражнение в течение 30 раз;

обозначить человека, которому передаешь челлендж.

Владимир Зеленский присоединился к челленджу: смотрите видео

Ко Дню Независимости Зеленский рассказал о своих крымских мечтах

За несколько дней до саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины Зеленский рассказал, что у него есть много мечтаний, связанных с полуостровом.

Осуществить их президент планирует после деоккупации полуострова от российских захватчиков.

Зеленский рассказал, что в Крыму имеет много любимых мест. В частности, мыс Фиолент, а затем Кастрополь.

У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, потом выпить бокал шампанского "Новый свет",

– подчеркнул президент.

В июне Зеленский запустил собственный флешмоб

Накануне матча Украина – Швеция во время "Евро-2020" Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской сборной по футболу.

Украинский лидер призвал украинцев записывать видеообращения и поддержать украинскую команду.

Официальными тегами флешмоба были: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11 и #завтра_нас_буде_40_мільйонів.

Текст публикации Зеленского:

Всем привет!

Я, Владимир Зеленский, Президент Украины, принимаю челлендж #здороваукраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийская команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!

Итак:

1. Надень вышиванку.

2. Выполни свое любимое физическое упражнение 30 раз.

3. Обозначь человека, которому передаешь челлендж.

Поэтому, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!