Зеленский отметил, что принял эстафету от Вадима Данильченко. Кроме того, украинский лидер призвал присоединиться к челленджу Национальный олимпийский комитет.
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Чтобы присоединиться к челленджу, необходимо:
- надеть вышиванку;
- выполнить любое физическое упражнение в течение 30 раз;
- обозначить человека, которому передаешь челлендж.
Владимир Зеленский присоединился к челленджу: смотрите видео
Ко Дню Независимости Зеленский рассказал о своих крымских мечтах
За несколько дней до саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины Зеленский рассказал, что у него есть много мечтаний, связанных с полуостровом.
Осуществить их президент планирует после деоккупации полуострова от российских захватчиков.
Зеленский рассказал, что в Крыму имеет много любимых мест. В частности, мыс Фиолент, а затем Кастрополь.
У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, потом выпить бокал шампанского "Новый свет",
– подчеркнул президент.
В июне Зеленский запустил собственный флешмоб
- Накануне матча Украина – Швеция во время "Евро-2020" Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской сборной по футболу.
- Украинский лидер призвал украинцев записывать видеообращения и поддержать украинскую команду.
- Официальными тегами флешмоба были: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11 и #завтра_нас_буде_40_мільйонів.
Текст публикации Зеленского:
Всем привет!
Я, Владимир Зеленский, Президент Украины, принимаю челлендж #здороваукраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийская команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!
Итак:
1. Надень вышиванку.
2. Выполни свое любимое физическое упражнение 30 раз.
3. Обозначь человека, которому передаешь челлендж.
Поэтому, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!