Зеленський зауважив, що прийняв естафету від Вадима Данильченка. Окрім того, український лідер закликав долучитися до челенджу Національний олімпійський комітет.
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Щоб долучитися до челенджу, необхідно:
- одягнути вишиванку;
- виконати будь-яку фізичну вправу упродовж 30 разів;
- позначити людину, якій передаєш челендж.
Володимир Зеленський долучився до челенджу: дивіться відео
До Дня Незалежності Зеленський розповів про свої кримські мрії
За декілька днів до саміту Кримської платформи та Дня Незалежності України Зеленський розповів, що у нього є багато мрій, пов'язаних з півостровом.
Здійснити їх президент планує після деокупації півострова від російських загарбників.
Зеленський розповів, що у Криму має багато улюблених місць. Зокрема, мис Фіолент, а потім Кастрополь.
В мене там багато улюблених місць. Хочу на море, на наше Чорне море, дуже хочу. Мис Фіолент, а потім Кастрополь, потім випити келих шампанського "Новый свет",
– наголосив президент.
У червні Зеленський запустив власний флешмоб
- Напередодні матчу Україна – Швеція під час "Євро-2020" Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку української збірної з футболу.
- Український лідер закликав українців записувати відеозвернення та підтримати української команди.
- Офіційними тегами флешмобу були: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11 і #завтра_нас_буде_40_мільйонів.
Текст публікації Зеленського:
Всім привіт!
Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!
Отже:
1. Одягни вишиванку.
2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів.
3. Познач людину, якій передаєш челендж.
Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!