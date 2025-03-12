Неясно, что именно предлагала Украина по территориальным вопросам. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил 24 Каналу, что президент США Дональд Трамп может рассматривать вариант раздела нашего государства по корейскому сценарию.

Важно Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Главный итог встречи в Джидде

Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта США продемонстрировали более жесткую риторику в отношении России. Это может быть результатом внутренней критики или осознания того, что попытки "заигрывать" с диктатором Владимиром Путиным были большой ошибкой.

Наверное, это является самым положительным результатом встречи: жесткая критика Путина, отказ от стратегических отношений, восстановление военной помощи и обмена разведданными,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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Что предлагала Украина

Как отметил Гудков, неизвестно, какие именно предложения звучали от Украины по территориальным вопросам. Среди его знакомых есть предположение, что Трамп может предложить вариант разделения Украины по примеру Южной и Северной Кореи. Однако ситуация в Украине и Корее совсем разная.

Гражданская война в Корее в 1950 – 1953 годах началась из-за идеологических противоречий, когда попытки возродить военный коммунизм встретили сопротивление части населения. В результате были установлены демаркационные линии, и каждая из двух частей страны пошла своим путем.

Обратите внимание! Украина согласилась на предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней.

В то же время Россия осуществила агрессию против Украины, оккупировав ее территории. В этой войне нарушаются все нормы международного права, а страны-гаранты Будапештского меморандума не выполняют свои обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины.

Если Трамп хочет применить корейский сценарий, он не учитывает важный фактор – последствия,

– пояснил Геннадий Гудков.

Завершение войны неизбежно, но это должно произойти только при условии, что последствия будут положительными для всего человечества. В этой ситуации, кажется, все совсем иначе.