Львів'янин вбив орендаря квартири під час святкування Нового року
Джерело:Zaxid.net
У Львові святкування Нового року завершилось жахливою трагедією. Місцевий мешканець убив орендаря своєї квартири.
Вбивство сталось вночі 1 січня у квартирі у центрі Львова. Винаймав житло 50-річний житель Черкаської області.
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Трагедія сталась під час святкування Нового року
Власником помешкання був 39-річний місцевий мешканець. Чоловіки зустрічали 2022 рік разом, коли і виник конфлікт.
Суперечка завершилась смертю орендаря. Львів'янин вдарив черкащанина ножем в груди, поранення виявились несумісними з життям. Власник квартири сам викликав швидку допомогу.
Львів'янина раніше притягували до кримінальної відповідальності
За інформацією поліції, 39-річного чоловіка уже раніше притягали до кримінальної відповідальності. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.Зверніть увагу! Якщо суд визнає власника квартири винним, то йому загрожує ув'язнення терміном від 7 до 15 років.
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