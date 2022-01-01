Львовянин убил арендатора квартиры во время празднования Нового года

Во Львове празднование Нового года завершилось ужасной трагедией. Местный житель убил арендатора своей квартиры.

Убийство произошло ночью 1 января в квартире в центре Львова. Снимал жилье 50-летний житель Черкасской области.

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Трагедия произошла во время празднования Нового года

Владельцем квартиры был 39-летний местный житель. Мужчины встречали 2022 год вместе, когда и возник конфликт.

Спор завершился смертью арендатора. Львовянин ударил жителя Черкасс ножом в грудь, ранения оказались несовместимыми с жизнью. Владелец квартиры сам вызвал скорую помощь.

Львовянина ранее привлекали к уголовной ответственности

По информации полиции, 39-летнего мужчину уже ранее привлекали к уголовной ответственности. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Если суд признает владельца квартиры виновным, то ему грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

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Трагедии во время новогодних праздников: коротко