Львів'янка перемогла на світовому конкурсі краси Woman of the Universe

Львів'янка Олена Мороз перемогла на конкурсі краси "Woman of the Universe 2021". Він є одним з найавторитетніших у світі.

Конкурс відбувався у столиці Болгарії – Софії. Олена Мороз прилетіла додому ввечері 6 листопада. В аеропорту її зустріли рідні та друзі.

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Львів'янка перемогла на світовому конкурсі краси

Олена Мороз здобула головний титул на конкурсі краси "Woman of the Universe 2021" – одного із найавторитетніших конкурсів у всьому світі

Красуня-українка підкорила серця високоповажного журі своєю вродою, добротою, розумом, небайдужим ставленням до інших та свідомою життєвою позицією!,

– мовиться у повідомленні "Woman Eastern Europe".

Національна директорка та організаторка "Місіс Всесвіт-Україна" Уляна Оксенюк розповіла, що вона дуже пишається переможницею.

"Вона справді заслуговує на цю грандіозну перемогу. В ній гармонійно поєднуються усі ті риси, якими має володіти жінка, гідна вшанування: мудрість, благородність, доброта, підтримка та допомога іншим, відчуття соціальної відповідальності", – додала жінка.

Дивіться фото з конкурсу та зустрічі Олени Мороз / Фото "Woman Eastern Europe / Ukraine-Universe" та "Ротарі в Україні

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Львів'янка бере участь у соціальних проєктах

За словами організаторів конкурсу "Woman Eastern Europe", окремого визнання заслуговує проєкт Олени Мороз – національна ініціатива "Ділюся дорогою", що покликана рятувати життя. У межах проєкту львів'янка пропагує безпечне та відповідальне кермування, щоб люди, які обирають альтернативні види транспорту (велосипед, скутер, моноколесо) були захищеними й не боялися за свої життя.

"Олено, ми сердечно вдячні Вам за те, що Ви не просто стали частиною нашої дружньої сім'ї "Місіс Всесвіт-Україна 2021", але й так гідно і на такому високому рівні представили всю Україну на одному із найавторитетніших конкурсів краси у всьому світі "Woman of the Universe 2021" у столиці Болгарії — Софії!", – додали у "Woman Eastern Europe".

За інформацією "Ротарі в Україні", 6 листопада друзі та рідні Олени Мороз зустріли її в аеропорту.

"Олена Мороз – львів'янка з відомої родини медиків. Вона чуйна мама та берегиня своєї родини, спортсменка, учасниця та переможниця змагань Iron Woman, дуже активна ротарійка та ініціатор Всеукраїнської акції на підтримку безпеки велосипедистів "Ділюся дорогою", – зауважили у "Ротарі в Україні".