Цьогоріч на корону переможниці претендували 12 учасниць. Серед них були моделі, студентки, SMM-менеджерки, рекрутерка ІТ-компанії тощо.

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У Львові обрали Miss Lviv 2021

У Львівському оперному театрі 29 вересня відбувся фінальний етап конкурсу "Міс Львів 2021". У ньому взяли участь 12 дівчат, яких обрали серед сотень претенденток. Наймолодшій із них було 17 років, а найстаршій – 24. Традиційно, конкурс краси "Міс Львів 2021" складався з кількох виходів учасниць на сцену. Конкурсантки дефілювали театром у 5 різних вбраннях, зокрема у вишиванках, купальниках та вечірніх сукнях.

Ведучими заходу були Володимир Андрієвський та Ірина Журавська. Також на гостей конкурсу чекали виступи відомих українських артистів – Ольги Цибульської, Ірини Федини, ALEKSEEV і гуртів TVORCHI та LAUD.

Цьогоріч усі гроші з продажу квитків та голосування за "Міс глядацьких симпатій" передадуть на благодійність. Організатори хочуть допомогти пацієнтам реабілітаційного центру Святого Миколая, де живуть діти з ДЦП та синдромом Дауна. Там планують облаштувати інклюзивну санітарну кімнату.

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Переможницею стала Вероніка Бенях

За результатами голосування журі, найдостойнішою претенденткою на корону та звання "Міс Львів 2021" була 21-річна Вероніка Бенях. Переможниця представлятиме місто Лева у фіналі конкурсу "Міс Україна 2021".

За інформацією "Еспресо.Захід", Вероніка – уродженка Львова, однак дівчина тривалий час проживала у Польщі. На своїй фейсбук-сторінці переможниця конкурсу зазначила, що вона вже остаточно повернулася в Україну.

Я повернулася жити в Україну. А це вже немалий переворот для мене, враховуючи, що в Польщі я жила 4 роки. Я потрапила на конкурс Міс Львів, ще й пройшла у фінал. Це щось нове, щось, що я ніколи не пробувала,

– зауважила дівчина.

Головна переможниця конкурсу отримала багато подарунків, серед яких подорож. Окрім "Міс Львова" серед дівчат обрали віцеміс, "Міс глядацьких симпатій", "Міс добре серце" тощо.