В этом году на корону победительницы претендовали 12 участниц. Среди них были модели, студентки, SMM-менеджеры, рекрутер ИТ-компании и другие.

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Во Львове выбрали Miss Lviv 2021

Во Львовском оперном театре 29 сентября состоялся финальный этап конкурса "Мисс Львов 2021". В нем приняли участие 12 девушек, которых выбрали из сотен претенденток. Самой молодой из них было 17 лет, а самой старшей – 24. Традиционно, конкурс красоты "Мисс Львов 2021" состоял из нескольких выходов участниц на сцену. Конкурсантки дефилировали по театру в 5 различных нарядах, в частности в вышиванках, купальниках и вечерних платьях.

Ведущими мероприятия были Владимир Андриевский и Ирина Журавская. Также гостей конкурса ждали выступления известных украинских артистов: Ольги Цибульской, Ирины Федыны, ALEKSEEV и групп TVORCHI и LAUD.

В этом году все деньги с продажи билетов и голосования за "Мисс зрительских симпатий" передадут на благотворительность. Организаторы хотят помочь пациентам реабилитационного центра Святого Николая, где живут дети с ДЦП и синдромом Дауна. Там планируют обустроить инклюзивную санитарную комнату.

Смотрите фото с конкурса Miss Lviv 2021 / Фото "Твоє місто" и Николая Стрелюка

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Победительницей стала Вероника Бенях

По результатам голосования жюри, самой достойной претенденткой на корону и звание "Мисс Львов 2021" была 21-летняя Вероника Бенях. Победительница будет представлять город Льва в финале конкурса "Мисс Украина 2021".

По информации "Эспрессо.Запад", Вероника – уроженка Львова, однако девушка длительное время проживала в Польше. На своей фейсбук-странице победительница конкурса отметила, что она уже окончательно вернулась в Украину.

Я вернулась жить в Украину. А это уже немалый переворот для меня, учитывая, что в Польше я жила 4 года. Я попала на конкурс Мисс Львов, еще и прошла в финал. Это что-то новое, что-то, что я никогда не пробовала,

– сказала девушка.

Главная победительница конкурса получила много подарков, среди которых путешествие. Кроме "Мисс Львова" среди девушек выбрали вице-мис, "Мисс зрительских симпатий", "Мисс доброе сердце" и других.