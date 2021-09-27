Грандіозний фінал відбувся на одній із найкращих сцен Європи – в Estonia Concert Hall. За титул Mrs. Europe-2021 боролися учасниці з 11 країн.

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Львів'янка стала найгарнішою мамою Європи

У Таллінні відбувся фінал одного із найпрестижніших конкурсів краси Mrs. Europe. Львів'янка Зоряна Богдан стала переможницею у 2 номінаціях – Mrs.Sport та Mrs.Mother of Europe. Вона є мамою чотирьох синів та засновницею жіночого клубу з тріатлону "Мальви".

У "Woman Eastern Europe/Жінка Східна Європа", зазначили, що це – не просто титули, а результат титанічної роботи львів'янки над собою як матері та спортсменки-аматорки.

Зоряно, спасибі Вам велике за щирість, доброту, природжену скромність, гострий розум та, безперечно, красу, – за всі ті риси, якими Ви підкорили наші серця і всієї Європи!,

– мовиться у дописі.

У "Woman Eastern Europe/Жінка Східна Європа" подякували Зоряні Богдан за те, що вона погодилася стати частиною дружньої команди "Жінка Україна-Всесвіт" і достойно представила Україну в Estonia Concert Hall.

"Ми дуже пишаємося Вами й щиро переконані, що ви – найкраща!", – підсумували у "Woman Eastern Europe/Жінка Східна Європа".

Зауважте! За титул Mrs. Europe-2021 боролися 14 учасниць з 11 країн. В конкурсі брали участь заміжні жінки.

Дивіться фото фіналу конкурсу краси Mrs. Europe / Фото "Woman Eastern Europe/Жінка Східна Європа"