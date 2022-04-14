Львів'янка ризикує "загриміти" за публікацію в соцмережах місця розташування воїнів ЗСУ
Джерело:Офіс генпрокурора
Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканці Львова. Жінка незаконно поширювала інформації про розміщення Збройних Сил України.
Про це 14 квітня повідомили в Офісі генпрокурора. Зазначили, що в умовах воєнного стану заборонено розповідати про локації, де перебувають українські військові.
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Слідчі повідомляють, що львів'янка на своїй особистій сторінці у фейсбуці оприлюднила допис з інформацією, за допомогою якої можна було ідентифікувати місцевість розміщення ЗСУ. Жінку підозрюють у шпигунстві.
СБУ вже закликали не допомагати ворогу
У соцмережах заборонено поширювати інформацію про обстріли. Це допоможе коригувати вогонь росіян. Служба безпеки України закликала утриматись від таких публікації як і простих користувачів, так і журналістів.
Також у СБУ наголосили, що за публікації фото та відео місць, які атакував ворог, передбачена кримінальна відповідальність. Мовиться про 114 статтю – шпигунство, або 111 статтю – державна зрада.