Об этом 14 апреля сообщили в Офисе генпрокурора. В условиях военного положения запрещено рассказывать о локациях, где находятся украинские военные.

К теме В Киеве задержали вражеского диверсанта: он фотографировал позиции ВСУ и критическую инфраструктуру

Следователи сообщают, что львовянка на своей личной странице в фейсбуке обнародовала сообщение с информацией, с помощью которой можно было идентифицировать местность размещения ВСУ. Женщину подозревают в шпионаже.

СБУ уже призывали не помогать врагу

В соцсетях запрещено распространять информацию об обстрелах. Это поможет корректировать огонь россиян. Служба безопасности Украины призвала воздержаться от таких публикаций – как простых пользователей, так и журналистов.

Также в СБУ подчеркнули, что за публикации фото и видео мест, атакованных врагом, предусмотрена уголовная ответственность . Речь идет о 114 статье – шпионаж, или 111 статье – государственная измена.