Об этом заявила представитель Службы безопасности Украины на брифинге после обстрела Львова 26 марта. Она заявила, что журналистам настоятельно не рекомендуют делать фото и видеофиксацию.

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"У нас есть мирное население. От ваших эфиров и публикаций могут погибнуть люди. Вы корректируете огонь врага. Не допустите смертей мирного населения", – сказали в СБУ.

Шпионаж и госизмена

Подчеркнули, что действия иностранных СМИ могут подпадать под 114 статью как шпионаж, а публикации украинских журналистов под 111 статью – государственная измена. Это из-за того, что враг получает информацию.

Очень прошу – не транслируйте то, что разгромили, куда летит снаряд,

– сказали в СБУ.

Брифинг после атаки на Львов: смотрите видео