Об этом Андрей Садовый рассказал во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

На тему Ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев и дипломатов, – Ермак

Мэр Львова заверил, что невозможно знать, какова следующая цель российских ракет.

Сегодня российские ракеты вылетали из Севастополя, и они много раз попадали, и не только по Львову, но и в другие объекты в нашей стране,

– заявил Садовый.

Мэр добавил, что чем быстрее Украина получит качественное оружие и системы ПВО, тем безопаснее будет нашим городам и гражданам.

Садовый признался, что со Львова еще 25 февраля вывезли все военные объекты, поэтому сегодняшние повреждения – это просто повреждения домов, корпусов и помещений.