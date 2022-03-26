Об этом Андрей Садовый рассказал во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.
На тему Ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев и дипломатов, – Ермак
Мэр Львова заверил, что невозможно знать, какова следующая цель российских ракет.
Сегодня российские ракеты вылетали из Севастополя, и они много раз попадали, и не только по Львову, но и в другие объекты в нашей стране,
– заявил Садовый.
Мэр добавил, что чем быстрее Украина получит качественное оружие и системы ПВО, тем безопаснее будет нашим городам и гражданам.
Садовый признался, что со Львова еще 25 февраля вывезли все военные объекты, поэтому сегодняшние повреждения – это просто повреждения домов, корпусов и помещений.
К слову, 26 марта российские захватчики за 3 часа дважды обстреляли Львов. В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий говорит, что раздались несколько мощных взрывов. В результате обстрелов возникли пожары.