Про це Андрій Садовий розповів під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Мер Львова запевнив, що неможливо знати, якою є наступна ціль російських ракет.

Сьогодні російські ракети вилітали з Севастополя і вони багато разів влучали, і не лише по Львову, а й в інші об'єкти в нашій країні, – заявив Садовий.

Міський голова додав, що чим швидше Україна отримає якісну зброю і системи ППО, тим більш безпечними будуть наші міста і громадяни.

Садовий зізнався, що зі Львова ще 25 лютого вивезли всі військові об'єкти, тому сьогоднішні пошкодження – це просто пошкодження будинків, корпусів та приміщень.

До слова, 26 березня російські загарбники за 3 години двічі обстріляли Львів. Внаслідок атаки житлові будинки не постраждали, лише інфраструктура. Очільник Львівської ОДА Максим Козицький каже, що пролунали кілька потужних вибухів. Внаслідок обстрілів виникли пожежі.