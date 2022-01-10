Львів'янку оштрафували за прогули донькою онлайн-навчання
Джерело:ZAXID.NET
У Львові суд оштрафував 42-річну жінку. Її донька систематично прогулювала онлайн-навчання.
Дівчинка навчається у школі №67, що на вулиці Сяйво. Адміністрація неодноразово зверталась в поліцію через відсутність школярки на уроках.
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Дівчинка систематично прогулювала навчання
У постанові суду мовиться, що донька львів'янки навчається в 6 класі. За інформацією адміністрації школи, вона систематично не відвідувала онлайн-уроки, які проводили у зумі.
Через прогули уроків донькою правоохоронці 12 листопада 2021 року склали на жінку протокол про адміністративне порушення. 29 грудня його розглянув Залізничний районний суд.
Львів'янку оштрафували
У судовій постанові не навели пояснень жінки, чому її донька не відвідувала онлайн-навчання.
Суддя Іванна Іванюк визнала львів'янку винною у неналежному вихованні доньки. Її оштрафували на 1700 гривень.Зауважте! Жінку вже не вперше притягають до відповідальності через недогляд дитини. У квітні 2021 року вона отримала попередження він суду через те, що її донька 11 днів не з'являлася в школі. Окрім цього, дівчинка кілька разів втікала з дому. У 2020 році її матір також оштрафували через те, що вона пиячила у лісопосадці.