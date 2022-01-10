Девочка учится в школе №67 по улице Сяйво. Администрация неоднократно обращалась в полицию из-за отсутствия школьницы на уроках.
Интересно Три проблемы дистанционки, которые давно можно было решить, но они до сих пор есть
Девочка систематически прогуливала обучение
В постановлении суда говорится, что дочь львовянки учится в 6 классе. По информации администрации школы, она систематически не посещала онлайн-уроки, проводимые в зуме.
Из-за прогулов уроков дочерью правоохранители 12 ноября 2021 года составили на женщину протокол об административном нарушении. 29 декабря его рассмотрел Железнодорожный районный суд.
Львовянку оштрафовали
В судебном постановлении не привели объяснений женщины, почему ее дочь не посещала онлайн-обучение.
Судья Иванна Иванюк признала львовянку виновной в ненадлежащем воспитании дочери. Ее оштрафовали на 1700 гривен.