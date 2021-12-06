У Львові на 102 році життя померла зв'язкова Романа Шухевича
Джерело:ZAXID.NET
Померла відома львів'янка, зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Жінки не стало на 102 році життя.
У 2020 році Ольга Ільків відсвяткувала 100-річний ювілей. Вона вступила до ОУН у 1941 році.
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Померла зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків
Секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак 6 грудня повідомив, що на 102-му році життя померла зв'язкова УПА Ольга Ільків.
"На 102-му році життя відійшла в кращий світ зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Співчуття родині. Вічна пам'ять!", – написав Лопачак у фейсбуці.
На смерть відомої львів'янки також відреагував міський голова Андрій Садовий.
Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни,
– зазначив Садовий.
Інформації щодо прощання та чину похорону поки не повідомили.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлої.
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Коротка біографія Ольги Ільків
- Ольга Ільків народилась у 1920 році у місті Стрий.
- У грудні 1941 року вона вступила до ОУН. З 1945 року Ільків перебувала у підпіллі та працювала в жіночій мережі ОУН.
- Вона сприяла в організації підпільної хати для Романа Шухевича у селі Грімне Городоцького району.
- Пізніше жінку засудили до 25 років ув'язнення. Вона провела в радянських тюрмах 14 років.
- З вересня 1964 року Ільків працювала санітаркою у Львівській обласній лікарні, а з 1966 року – двірником у домоуправі Львова, щоб змогти отримати житло та забрати своїх сина та доньку з інтернату.
- З 1972 року до виходу на пенсію жінка працювала у Львівському історичному музеї.
- У 2008 році указом президента України Віктора Ющенка Ільків нагородили Орденом княгині Ольги III ступеня.
- У 2017 році за заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно купили їй квартиру у Львові. Своєю чергою, обласна рада виділила гроші на її ремонт.