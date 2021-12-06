У Львові на 102 році життя померла зв'язкова Романа Шухевича

Померла відома львів'янка, зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Жінки не стало на 102 році життя.

У 2020 році Ольга Ільків відсвяткувала 100-річний ювілей. Вона вступила до ОУН у 1941 році.

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Померла зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків

Секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак 6 грудня повідомив, що на 102-му році життя померла зв'язкова УПА Ольга Ільків.

"На 102-му році життя відійшла в кращий світ зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Співчуття родині. Вічна пам'ять!", – написав Лопачак у фейсбуці.

На смерть відомої львів'янки також відреагував міський голова Андрій Садовий.

Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни,

– зазначив Садовий.

Інформації щодо прощання та чину похорону поки не повідомили.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлої.

Померла Ольга Ільків / Фото Маркіяна Лопачака

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